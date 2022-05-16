https://uz.sputniknews.ru/20220516/namanganskaya-chereshnya-stala-liderom-eksporta-v-regione--24573759.html

Наманганская черешня стала лидером экспорта в регионе

Наманганская черешня стала лидером экспорта в регионе

В этом году в Туракурганском районе ожидают урожай черешни в пределах 8 тысяч тонн. Часть отправится на российский рынок.

2022-05-16T09:40+0500

2022-05-16T09:40+0500

2022-05-16T09:40+0500

экономика

черешня

экспорт

наманган

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ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Садоводы Туракурганского района отправили на экспорт плодоовощную продукцию на сумму $1,2 млн. Основная часть экспорта приходится на черешню, сообщает Наманганская правда. В этом году в районе ожидают урожая черешни объемом в 8 тыс тонн. Порядка 5 тыс тонн из них пойдет на экспорт в Россию, Казахстан, Азербайджан, а также страны дальнего зарубежья - Германию, Южную Корею, ОАЭ, Турцию и Китай. На внутренний рынок пойдут оставшиеся 3 тыс тонн. В 2021 году Узбекистан экспортировал черешню в 18 государств на сумму почти 85 млн сумов. Активнее всего узбекистанскую продукцию закупали страны-соседи: первое место занимает Казахстан, за год импортировавший 27,5 тысяч тонн черешни из Узбекистана. На втором месте Россия с показателем 24,7 тысяч тонн за год. За ней следует Кыргызстан — 6,8 тысяч тонн. Черешня — один из основных сезонных продуктов, которые Узбекистан поставляет в Россию. На данный момент продовольственными поставками между странами занимается "Агроэкспресс" — специализированный сервис "РЖД Логистики" и РЭЦ по доставке грузов агропромышленного комплекса в Китай, Турцию и страны СНГ с помощью ускоренных поездов. Соглашение о реализации данного сервиса было подписано в июне прошлого года с узбекистанской компанией Uzagrologistics Centers. Перевозка товаров по принципу "зеленого коридора" обеспечивает максимальный срок доставки продуктов из Узбекистана в России не более чем за пять дней.Читайте также: Итоги года: сколько стране принес экспорт черешни В Сурхандарье запускают проекты по экспорту плодоовощной продукции в РоссиюНовый сорт клубники планируют поставлять в Россию

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черешня, экспорт, наманган