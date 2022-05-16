https://uz.sputniknews.ru/20220516/uzbekistantsam-obyasnili-kak-zaschitit-svoi-potrebitelskie-prava-24586398.html

Узбекистанцам объяснили, как защитить свои потребительские права

Узбекистанцам объяснили, как защитить свои потребительские права

В "АЗБУКЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ" под каждой буквой объясняется информация, касающаяся различных сфер.

2022-05-16T17:44+0500

2022-05-16T17:44+0500

2022-05-16T17:44+0500

общество

узбекистан

агентство по защите прав потребителей

потребители

права

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Агентство по защите прав потребителей разработало "АЗБУКУ ПОТРЕБИТЕЛЯ", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Ежедневно на сайте и в Telegram-канале Агентства специалисты разъясняют основные понятия, важные и нужные определения, усвоив которые, граждане смогут грамотно и успешно защищать свои потребительские права в различных жизненных ситуациях.Под каждой буквой объясняется информация, касающаяся: коммунальной сферы, торговли, связи, общепита, социальной сферы и финансовых услуг."Очень важно, чтобы наши потребители знали свои права и умели ими пользоваться. Действующее законодательство об их защите рассчитано на активных потребителей. В этом случае законы будут работать максимально эффективно" - считает Мохрухсор Тагаева, пресс-секретарь Агентства.Согласно закону "О защите прав потребителей" граждане имеют право на:Ранее Агентство по защите прав потребителей провело конкурс среди школьников.До этого в Центробанке рассказали, как чаще всего нарушаются права потребителей.Читайте также:В Узбекистане взялись за повышение финансовой грамотности школьников

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узбекистан, агентство по защите прав потребителей, потребители, права