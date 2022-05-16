https://uz.sputniknews.ru/20220516/v-nyt-raskryli-pochemu-evropa-ne-smojet-zamenit-rossiyskiy-gaz-24573963.html

В NYT раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ

В NYT раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ

В качестве альтернативы в ЕС рассматривали поставки газа из США, стран Северной Африки и Средиземноморья.

2022-05-16T09:59+0500

2022-05-16T09:59+0500

2022-05-16T09:59+0500

в мире

европа

газ

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ТАШКЕНТ, 16 мая — Sputnik. Европа столкнется с множеством трудностей, пытаясь отказаться от российского газа. Статья об этом появилась в газете The New York Times.Как пишет автор, осложняют отказ ЕС от голубого топлива из России сразу несколько факторов: климатическая повестка, сдержанные настроения инвесторов, политическая нестабильность, а также территориальные споры между потенциальными поставщиками газа.Европейские страны сегодня сильно зависят от российских поставок, подчеркивает издание. Заменить газ из России довольно сложно. Он сложнее и дороже в транспортировке, а значит, устоявшиеся торговые связи играют важную роль, добавил колумнист.Важно также учитывать, в каком плачевном состоянии находятся собственные европейские месторождения. Кроме того, стоит объективно признать, что терминалов для поставок СПГ в Европе явно недостаточно, пишет NYT.Колумнист заметил, что в США попытки увеличить объемы добычи для покрытия европейского дефицита осложняются экологическими трендами и низкой заинтересованностью инвесторов. До недавнего времени цены на сырье были недостаточно высокими, чтобы был стимул бурить новые скважины. Кроме того, экологи опасаются резкого увеличения выбросов углекислого газа из-за активной разработки месторождений, что заставляет администрацию Байдена ориентироваться на климатическую повестку, подчеркнул Краусс.СМИ: Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях >>Обозреватель добавил, что поставки из Ливии в Италию осложняются из-за нестабильной территориальной обстановки, а Алжир не может увеличить объемы из-за ухудшения отношений с Марокко, по территории которого проходит трубопровод в Испанию и Португалию. Египет, который потенциально мог бы покрыть часть европейского дефицита, предпочел заключить долгосрочные газовые контракты с Китаем по более привлекательным условиям.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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