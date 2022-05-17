https://uz.sputniknews.ru/20220517/frantsuzskaya-engie-obsujdaet-s-gazpromom-izmenenie-sxemy-oplaty-gaza-24607005.html

Французская Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа

Французская Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа

В апреле глава Engie Жан-Пьер Кламадье заявлял о том, что компания пока не решила вопрос об оплате газа в рублях. Теперь же ситуация изменилась.

2022-05-17T14:56+0500

2022-05-17T14:56+0500

2022-05-17T14:56+0500

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Французская энергетическая компания Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты российского газа.В 2021-м у компании на долгосрочные контракты группы с "Газпромом" приходилось около 20% от общего объема продаж и потребления газа.Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg >>Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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