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Французская Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа
Французская Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа
В апреле глава Engie Жан-Пьер Кламадье заявлял о том, что компания пока не решила вопрос об оплате газа в рублях. Теперь же ситуация изменилась.
2022-05-17T14:56+0500
2022-05-17T14:56+0500
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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Французская энергетическая компания Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты российского газа.В 2021-м у компании на долгосрочные контракты группы с "Газпромом" приходилось около 20% от общего объема продаж и потребления газа.Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg &gt;&gt;Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
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Французская Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты газа

14:56 17.05.2022
© Sputnik / Maksim Bogodvid / Перейти в фотобанкГазпром
Газпром - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.05.2022
© Sputnik / Maksim Bogodvid
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В апреле глава Engie Жан-Пьер Кламадье заявлял о том, что компания пока не решила вопрос об оплате газа в рублях. Теперь же ситуация изменилась.
ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Французская энергетическая компания Engie обсуждает с "Газпромом" изменение схемы оплаты российского газа.
"Группа предприняла необходимые шаги, чтобы быть готовой к выполнению своих платежных обязательств, если это будет соответствовать европейским санкциям и не изменит баланс рисков для Engie", — следует из сообщения.
В 2021-м у компании на долгосрочные контракты группы с "Газпромом" приходилось около 20% от общего объема продаж и потребления газа.
Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.
Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg >>
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.
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