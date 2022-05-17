https://uz.sputniknews.ru/20220517/italyanskaya-eni-gotova-otkryt-bankovskiy-schet-v-rublyax--bloomberg-24601506.html

Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg

Итальянская Eni готова открыть банковский счет в рублях — Bloomberg

Ранее агентство писало, что Eni заплатит за российский газ в мае, даже если расчеты будут в рублях.

2022-05-17T09:59+0500

2022-05-17T09:59+0500

2022-05-17T09:59+0500

в мире

рубль

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ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Итальянская нефтегазовая группа Eni готова открыть счет в рублях для оплаты поставок российского газа.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники."Eni перейдет к открытию счетов в рублях и евро в Газпромбанке к среде, чтобы произвести платежи в этом месяце вовремя и избежать каких-либо рисков для поставок газа", — говорится в статье.Между тем в компании заявили обратное: представитель Eni отказался комментировать слухи и отметил, что открытия рублевых счетов не было. Ранее Bloomberg писал со ссылкой на источники, что Eni намерена оплатить в мае российский газ, даже если расчеты будут переведены из евро в рубли.По данным Bloomberg, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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рубль