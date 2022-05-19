https://uz.sputniknews.ru/20220519/kakie-modeli-avtomobiley-bolshe-vsego-proizvodyat-v-uzbekistane--24654848.html

Какие модели автомобилей больше всего производят в Узбекистане

Какие модели автомобилей больше всего производят в Узбекистане

Стало известно точное количество легковых авто, произведенных с начала года в республике.

2022-05-19T08:20+0500

2022-05-19T08:20+0500

2022-05-19T08:20+0500

экономика

узбекистан

автомобили

uzauto motors

узавтопром

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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. С января по апрель в республике сошло с конвейера 89 824 автомобиля. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.Топ-5 по количеству выпускаемых авто возглавил Cobalt. За данный период автомобильная промышленность страны выпустила 28 690 марок этого бренда, уточняет ведомство. Совсем немного уступает позиции лидеру Lacetti-Gentra - 26 305 штук. Отмечается, что производство этой модели увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По-прежнему востребован Damas. С начала года выпустили 23 534 единиц популярной марки.Намного отстают от лидеров Nexia Т-250, Spark и Volkswagen Caddy.Накануне в Ташкенте в ходе Форума межрегионального сотрудничества республики Башкортостан премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что российский регион Башкортостан готов сотрудничать с автопромом Узбекистана.Российская компания может поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Помочь в этом, по словам Назарова, может крупнейшая в Башкортостане компания "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож".Читайте также: Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видеоЦентральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — экспертыТоп-5 продавцов легковых авто в Узбекистан: на каком месте Россия

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узбекистан, автомобили, uzauto motors, узавтопром