https://uz.sputniknews.ru/20220519/kakie-modeli-avtomobiley-bolshe-vsego-proizvodyat-v-uzbekistane--24654848.html
Какие модели автомобилей больше всего производят в Узбекистане
Какие модели автомобилей больше всего производят в Узбекистане
Стало известно точное количество легковых авто, произведенных с начала года в республике.
2022-05-19T08:20+0500
2022-05-19T08:20+0500
2022-05-19T08:20+0500
экономика
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ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik. С января по апрель в республике сошло с конвейера 89 824 автомобиля. Об этом сообщает Государственный комитет по статистике Узбекистана.Топ-5 по количеству выпускаемых авто возглавил Cobalt. За данный период автомобильная промышленность страны выпустила 28 690 марок этого бренда, уточняет ведомство. Совсем немного уступает позиции лидеру Lacetti-Gentra - 26 305 штук. Отмечается, что производство этой модели увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По-прежнему востребован Damas. С начала года выпустили 23 534 единиц популярной марки.Намного отстают от лидеров Nexia Т-250, Spark и Volkswagen Caddy.Накануне в Ташкенте в ходе Форума межрегионального сотрудничества республики Башкортостан премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что российский регион Башкортостан готов сотрудничать с автопромом Узбекистана.Российская компания может поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.Помочь в этом, по словам Назарова, может крупнейшая в Башкортостане компания "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож".Читайте также: Башкортостан хочет сотрудничать с автопромом Узбекистана — видеоЦентральная Азия поможет россиянам забыть об авто из Европы — экспертыТоп-5 продавцов легковых авто в Узбекистан: на каком месте Россия
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узбекистан, автомобили, uzauto motors, узавтопром
Какие модели автомобилей больше всего производят в Узбекистане
Стало известно точное количество легковых авто, произведенных с начала года в республике.
ТАШКЕНТ, 19 мая — Sputnik.
С января по апрель в республике сошло с конвейера 89 824 автомобиля. Об этом сообщает
Государственный комитет по статистике Узбекистана.
Топ-5 по количеству выпускаемых авто возглавил Cobalt. За данный период автомобильная промышленность страны выпустила 28 690 марок этого бренда, уточняет ведомство.
Совсем немного уступает позиции лидеру Lacetti-Gentra - 26 305 штук. Отмечается, что производство этой модели увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом.
По-прежнему востребован Damas. С начала года выпустили 23 534 единиц популярной марки.
Намного отстают от лидеров Nexia Т-250, Spark и Volkswagen Caddy.
Накануне в Ташкенте в ходе Форума межрегионального сотрудничества республики Башкортостан премьер-министр республики Андрей Назаров заявил, что российский регион Башкортостан готов сотрудничать с автопромом Узбекистана.
"Перед нами открываются возможности двустороннего партнерства с флагманами автомобилестроения Узбекистана UzAuto Motors, "Уз-Тонг Хонг Ко", "Узклимат", — сказал Назаров.
Российская компания может поставлять автопроизводителям Узбекистана обивочные материалы, искусственную кожу, пленик ПВХ для автомобильных козырьков.
Помочь в этом, по словам Назарова, может крупнейшая в Башкортостане компания "Нефтекамское производственное объединение искусственных кож".