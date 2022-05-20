https://uz.sputniknews.ru/20220520/vo-vremya-pojara-v-gostinitse-almaty-posetiteley-spasali-iz-okon--video-24681036.html
Во время пожара в гостинице Алматы посетителей спасали из окон – видео
Во время пожара в гостинице Алматы посетителей спасали из окон – видео
О пожаре в Казахстане читайте в материале.
2022-05-20T09:37+0500
2022-05-20T09:37+0500
2022-05-20T09:37+0500
происшествия
пожар
казахстан
алматы
гостиница
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ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. В Алматы произошел пожар: загорелась шестиэтажная гостиница Hotel Plaza Almaty на улице Кожамкулова, сообщает Sputnik Казахстан. В задымленном здании оказались заблокированы 57 человек.По информации ДЧС, сигнал о пожаре поступил около 22.30. Загорелась сауна на цокольном этаже гостиницы. Дым охватил все этажи помещения, в котором находились люди."Люди просили о помощи почти из всех окон гостиницы! Пожарные незамедлительно начали спасательные работы", — говорится в сообщении.Постояльцев эвакуировали с помощью трех пожарных и четырех трехколенных выдвижных лестниц. В итоге всех людей спасли. Пострадавших и погибших нет.Огонь тушили 42 спасателя с помощью 14 единиц техники.Причины возгорания устанавливаются.Ранее в Самарканде загорелся торговый центр.Читайте также:В китайском аэропорту загорелся самолет с пассажирами
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пожар, казахстан, алматы, гостиница
Во время пожара в гостинице Алматы посетителей спасали из окон – видео
О пожаре в Казахстане читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik.
В Алматы произошел пожар: загорелась шестиэтажная гостиница Hotel Plaza Almaty на улице Кожамкулова, сообщает Sputnik Казахстан
.
В задымленном здании оказались заблокированы 57 человек.
По информации ДЧС, сигнал о пожаре поступил около 22.30. Загорелась сауна на цокольном этаже гостиницы. Дым охватил все этажи помещения, в котором находились люди.
"Люди просили о помощи почти из всех окон гостиницы! Пожарные незамедлительно начали спасательные работы", — говорится в сообщении.
Постояльцев эвакуировали с помощью трех пожарных и четырех трехколенных выдвижных лестниц. В итоге всех людей спасли.
Пострадавших и погибших нет.
Огонь тушили 42 спасателя с помощью 14 единиц техники.
Причины возгорания устанавливаются.
Ранее в Самарканде загорелся
торговый центр.