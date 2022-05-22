https://uz.sputniknews.ru/20220522/futbolnyy-match-v-kazaxstane-otmenili-iz-za-peschanoy-buri--video-24720582.html
Футбольный матч в Казахстане отменили из-за песчаной бури — видео
Футбольный матч в Казахстане отменили из-за песчаной бури — видео
Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания.
2022-05-22T11:31+0500
2022-05-22T11:31+0500
2022-05-22T11:31+0500
в мире
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Казахстане из-за песчаной бури пришлось отменить футбольный матч.Видео со стадиона в Туркестане уже разлетелось по Сети. Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания. Между тем в Узбекистане тоже неспокойно: в республику пришел сильный ветер. В субботу он сорвал крыши домов в Хорезме и Навои. Ранее в МЧС опубликовали рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.Читайте также:
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матч, казахстан
Футбольный матч в Казахстане отменили из-за песчаной бури — видео
Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Казахстане из-за песчаной бури пришлось отменить футбольный матч.
Видео со стадиона в Туркестане уже разлетелось по Сети.
Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания.
Между тем в Узбекистане тоже неспокойно: в республику пришел сильный ветер. В субботу он сорвал
крыши домов в Хорезме и Навои.
Ранее в МЧС опубликовали
рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.