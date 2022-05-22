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Футбольный матч в Казахстане отменили из-за песчаной бури — видео
Футбольный матч в Казахстане отменили из-за песчаной бури — видео
Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания.
2022-05-22T11:31+0500
2022-05-22T11:31+0500
в мире
матч
казахстан
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Казахстане из-за песчаной бури пришлось отменить футбольный матч.Видео со стадиона в Туркестане уже разлетелось по Сети. Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания. Между тем в Узбекистане тоже неспокойно: в республику пришел сильный ветер. В субботу он сорвал крыши домов в Хорезме и Навои. Ранее в МЧС опубликовали рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.Читайте также:
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матч, казахстан

Футбольный матч в Казахстане отменили из-за песчаной бури — видео

11:31 22.05.2022
© Sputnik / Alexey Kudenko / Перейти в фотобанкФутбольный мяч, иллюстративное фото
Футбольный мяч, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 22.05.2022
© Sputnik / Alexey Kudenko
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Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В Казахстане из-за песчаной бури пришлось отменить футбольный матч.
Видео со стадиона в Туркестане уже разлетелось по Сети.
Накануне на стадион в Шымкенте вовсе прилетела крыша. Ее сорвало с расположенного неподалеку здания.
Между тем в Узбекистане тоже неспокойно: в республику пришел сильный ветер. В субботу он сорвал крыши домов в Хорезме и Навои.
Ранее в МЧС опубликовали рекомендации, как избежать различных аварий при сильном ветре.
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