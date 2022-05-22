https://uz.sputniknews.ru/20220522/polsha-i-germaniya-possorilis-iz-za-postavok-tankov-na-ukrainu--smi-24715112.html
Польша и Германия поссорились из-за поставок танков на Украину — СМИ
Польша и Германия поссорились из-за поставок танков на Украину — СМИ
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
2022-05-22T14:32+0500
2022-05-22T14:32+0500
2022-05-22T14:32+0500
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польша
германия
украина
танки
поставки
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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Польша и Германия не смогли договориться по поводу поставок немецких танков на Украину, передает Spiegel.По данным издания, переговоры об обмене вооружений между двумя странами зашли в тупик: Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, однако Берлин не смог выполнить это обещание.При этом проблему вряд ли удастся решить в ближайшее время. Как отметили в Минобороны Германии, быстрая поставка танков Leopard невозможна из-за проблем в производстве.Ранее газета Die Welt написала, что Германия ввела в заблуждение Украину вокруг поставок зенитных установках Gepard."Ввозим оружие, вывозим пшеницу" — лицемерие Запада в украинском кризисе >>Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.Читайте также:Видео: насколько эффективно оружие НАТО на Украине? >>
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польша, германия, украина, танки, поставки
Польша и Германия поссорились из-за поставок танков на Украину — СМИ
Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью.
ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik.
Польша и Германия не смогли договориться по поводу поставок немецких танков на Украину, передает Spiegel
.
По данным издания, переговоры об обмене вооружений между двумя странами зашли в тупик: Варшава требовала заменить свои танки, которые она поставила Украине, на новейшие немецкие танки Leopard, однако Берлин не смог выполнить это обещание.
При этом проблему вряд ли удастся решить в ближайшее время. Как отметили в Минобороны Германии, быстрая поставка танков Leopard невозможна из-за проблем в производстве.
Ранее газета Die Welt написала
, что Германия ввела в заблуждение Украину вокруг поставок зенитных установках Gepard.
Россия c 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого проводится "демилитаризация и денацификация Украины". Российская сторона намерена предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.
Об оккупации Украины речи не идет, отмечал Путин.