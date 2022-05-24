https://uz.sputniknews.ru/20220524/-v-afganistane-proizoshlo-zemletryasenie-24767868.html

В Афганистане произошло землетрясение

В Афганистане произошло землетрясение

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 562 км от Ташкента.

2022-05-24T15:20+0500

2022-05-24T15:20+0500

2022-05-24T15:20+0500

происшествия

землетрясение

афганистан

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Землетрясение магнитудой пять баллов произошло в Афганистане. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС. Подземные толчки зафиксировали в 12.11 по ташкентскому времени. По данным сейсмологов, эпицентр находился в 562 км от Ташкента и на глубине 194 км. Магнитуда колебаний составила 5 баллов. Ранее ученые из Узбекистана разработали сейсмологический атлас республики. Документ подготовлен на основе многолетних научных исследований узбекистанских специалистов. Его могут использовать не только эксперты в области геологии и сейсмологии, но и просто заинтересованные люди. Отмечается, что выпуск "Сейсмологического атласа Узбекистана" посвящен 30-летию независимости республики. Помимо этого, власти страны недавно приняли закон о сейсмобезопасности. Законом установлена классификация объектов обеспечения сейсмической безопасности, а также порядок проведения проверок и мониторинга сейсмостойкости зданий и сооружений.Читайте также: Данные о сейсмоустойчивости внесут в технические паспорта новостроекЗакон о сейсмобезопасности принят в УзбекистанеУзбекистанцы смогут использовать свои смартфоны в виде мини-сейсмометров — Google

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землетрясение, афганистан