https://uz.sputniknews.ru/20220524/es-ne-smojet-do-iyunya-odobrit-embargo-na-neft-iz-rossii--bloomberg-24760708.html

ЕС не сможет до июня одобрить эмбарго на нефть из России — Bloomberg

ЕС не сможет до июня одобрить эмбарго на нефть из России — Bloomberg

Ранее агентство сообщило, что доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50%.

2022-05-24T11:21+0500

2022-05-24T11:21+0500

2022-05-24T11:21+0500

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Вероятность того, что Евросоюз одобрит эмбарго на российскую нефть до лета, становится все меньше.Причина тому — нежелание Венгрии согласиться на эту меру, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.Собеседники агентства утверждают: венгерские чиновники дают понять, что любой прогресс по нефтяному вопросу может в самом лучшем случае произойти только в июне. При этом позиция Будапешта только ужесточается.В понедельник Венгрия вновь представила перечень своих требований на закрытой министерской встрече в Брюсселе, заявив, что сначала нужны решения проблем, а уже потом санкции.Вместе с тем переговоры Еврокомиссии с Будапештом продолжаются, подчеркивает Bloomberg.Путин предупредил о последствиях санкций Запада против России — главное >>Ранее Bloomberg сообщил, что доходы России от продажи нефти выросли вполовину в 2022 году.После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:Пушков оценил последствия отказа Германии от российской нефти >>

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