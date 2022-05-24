https://uz.sputniknews.ru/20220524/gretsiya-pereshla-na-oplatu-gaza-rublyami--istochnik-24770618.html

Греция перешла на оплату газа рублями — источник

Греция перешла на оплату газа рублями — источник

По мнению экспертов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.

2022-05-24T16:42+0500

2022-05-24T16:42+0500

2022-05-24T16:42+0500

в мире

греция

рубль

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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Греческие компании-импортеры российского газа перешли на оплату в рублях.Поставки не прекратятся, сообщил РИА Новости источник в отрасли.В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению экспертов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg >>В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:

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греция, рубль