https://uz.sputniknews.ru/20220524/gretsiya-pereshla-na-oplatu-gaza-rublyami--istochnik-24770618.html
Греция перешла на оплату газа рублями — источник
Греция перешла на оплату газа рублями — источник
По мнению экспертов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.
2022-05-24T16:42+0500
2022-05-24T16:42+0500
2022-05-24T16:42+0500
в мире
греция
рубль
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Греческие компании-импортеры российского газа перешли на оплату в рублях.Поставки не прекратятся, сообщил РИА Новости источник в отрасли.В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона. По мнению экспертов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg >>В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ.Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:
греция
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греция, рубль
Греция перешла на оплату газа рублями — источник
По мнению экспертов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Греческие компании-импортеры российского газа перешли на оплату в рублях.
Поставки не прекратятся, сообщил РИА Новости
источник в отрасли.
В стране три основных импортера — DEPA Commerce, Mytilineos, Prometheus Gas. На поставки из России приходится от 45% до 55% импорта в зависимости от сезона.
По мнению экспертов, заменить российский газ какими-либо другими источниками в ближайшие годы не удастся.
"Срок оплаты за апрельские поставки газа наступает 25 мая. Поэтому нужно, чтобы деньги поступили на спецсчет 23 мая. Два дня требуется на конвертацию в рубли и для перевода денег с одного счета на другой. Для этого оплата в евро должна поступить 23 мая", — пояснил источник.
Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.
В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли
, почему Европа не сможет заменить российский газ.
Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.
Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.
Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.