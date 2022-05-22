https://uz.sputniknews.ru/20220522/vo-frantsii-priznali-otsutstvie-alternativ-rossiyskomu-gazu-v-evrope-24714814.html

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

Во Франции признали отсутствие альтернатив российскому газу в Европе

Сейчас не существует поставщиков, которые могли бы заменить поставки газа из России в ЕС в долгосрочной перспективе, пишет местное издание.

2022-05-22T10:32+0500

2022-05-22T10:32+0500

2022-05-22T10:32+0500

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ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В мире нет поставщиков газа в Европу, которые могли бы заменить Россию в долгосрочной перспективе. Об этом пишет французская газета Monde diplomatique.Как отмечается, сегодня поставщики голубого топлива в ЕС — Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны — не могут удовлетворить повышенный спрос на газ. Они способны выступить лишь в роли резервных продавцов, подчеркивает издание.У европейцев не получится так быстро изменить "устоявшийся порядок вещей в нефтегазовой сфере".Есть и другие игроки на рынке: Ливия и Египет. Впрочем, в первом случае Европе не стоит рассчитывать на поставки газа из-за идущей в стране гражданской войны. Египет же не намерен становиться поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией, пишет Monde diplomatique.Поставки российского газа в Финляндию прекращены >>Еще два экспортера — Нигерия или Ангола — тоже не смогут стать "надежной заменой России" из-за удаленного географического расположения и устарелости мощностей. Как отмечают аналитики издания, этой ситуацией попытаются воспользоваться США — американцы планируют нарастить поставки своего сниженного природного газа в Европу.Ранее Bloomberg сообщил, на сегодня открыли счета в Газпромбанке по меньшей мере 20 европейских покупателей, еще 14 запросили необходимые для этого документы.В газете The New York Times, в свою очередь, раскрыли, почему Европа не сможет заменить российский газ.В Европе настаивают на покупке газа у России в обход санкций — Bloomberg >>Напомним: президент России Владимир Путин 31 марта подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Такие государства должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.Если Россия не получит оплату, действующие контракты по газу будут остановлены, пообещал Путин.Россия на данный момент поставляет около 40% потребляемого газа в Европу и является ее крупнейшим экспортером.Читайте также:В Чехии заявили, что Россия не пострадает в случае отказа ЕС от ее газа >>Politico: Италия просит разрешения у Европы на оплату газа в рублях >>

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европа, газ, франция