https://uz.sputniknews.ru/20220524/iskusstvo-uzbekistana-pokajut-v-luvre-24779553.html
Искусство Узбекистана покажут в Лувре
Искусство Узбекистана покажут в Лувре
К показу готовят две выставки культурного наследия республики
2022-05-24T20:59+0500
2022-05-24T20:59+0500
2022-05-24T20:59+0500
культура
узбекистан
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выставка
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ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik. Две выставки, посвященные культурному наследию Узбекистана, пройдут в Париже, сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале.Экспозиции откроются в Лувре и Институте арабского мира осенью этого года, уточнила она.Узбекистан активно сотрудничает с разными странами в сфере популяризации своей культуры. В частности, республика инициировала сотрудничество в области музейного дела между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества. Возможности и формы такого взаимодействия обсудили министры культуры стран ШОС на совещании, прошедшем в Ташкенте 19 мая.Участие в совещании приняла министр культуры России Ольга Любимова. В ходе визита в Узбекистан она договорилась о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".Любимова также посетила Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.Читайте также: Театры Узбекистана приглашают в российскую программу "Большие гастроли"
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узбекистан, лувр, выставка
Искусство Узбекистана покажут в Лувре
К показу готовят две выставки культурного наследия республики
ТАШКЕНТ, 24 мая – Sputnik.
Две выставки, посвященные культурному наследию Узбекистана, пройдут в Париже, сообщила заместитель председателя Фонда масс-медиа Саида Мирзиёева в своем Telegram-канале
.
Экспозиции откроются в Лувре и Институте арабского мира осенью этого года, уточнила она.
Узбекистан активно сотрудничает с разными странами в сфере популяризации своей культуры. В частности, республика инициировала сотрудничество в области музейного дела между странами-участницами Шанхайской организации сотрудничества. Возможности и формы такого взаимодействия обсудили
министры культуры стран ШОС на совещании, прошедшем в Ташкенте 19 мая.
Участие в совещании приняла министр культуры России Ольга Любимова. В ходе визита в Узбекистан она договорилась о том, что театральные труппы республики примут участие в российской программе "Большие гастроли".
Любимова также посетила
Самарканд, отметила большую работу по сохранению культурных памятников страны. Она особо выделила уникальный проект "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", который был инициирован президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Активное участие в данном проекте приняли представители таких российских музеев как Эрмитаж, Третьяковская галерея, Российский этнографический музей, Государственный исторический музей, а также Музея Востока и научного сообщества.