https://uz.sputniknews.ru/20220524/uzbekistan-nachal-otpravlyat-rabochix-dlya-rossiyskogo-agroproma-24765701.html
Узбекистан начал отправлять рабочих для российского агропрома
Узбекистан начал отправлять рабочих для российского агропрома
В ближайшее время в рамках пилота появятся новые заявки от всех 13 работодателей из России, которые отобраны для участия в проекте.
2022-05-24T13:59+0500
2022-05-24T13:59+0500
2022-05-24T13:59+0500
общество
узбекистан
рабочий
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ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане стартовал пилотный проект для привлечения трудовых мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.Об этом РИА Новости сообщил первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.По его оценке, в ближайшее время в рамках пилота появятся новые заявки от всех 13 работодателей из России, которые отобраны для участия в проекте.По данным Минсельхоза, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями российского АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.Мухитдинов сообщил, что российские строительные компании возобновили набор узбекистанцев в рамках пилотной программы. К настоящему времени для работы на стройках уже отобрали более шести тысяч граждан Узбекистана.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесли в Узбекистан:Все затраты лягут на заказчиков.По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 млн узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В январе-марте оргнабор снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 2,2 тыс. граждан. В середине марта среди узбекистанцев, работающих в России, провели опрос. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов пока не планируют возвращаться из России на родину.Читайте также:
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узбекистан, рабочий
Узбекистан начал отправлять рабочих для российского агропрома
В ближайшее время в рамках пилота появятся новые заявки от всех 13 работодателей из России, которые отобраны для участия в проекте.
ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. В Узбекистане стартовал пилотный проект для привлечения трудовых мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.
Об этом РИА Новости
сообщил первый замминистра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов.
По его оценке, в ближайшее время в рамках пилота появятся новые заявки от всех 13 работодателей из России, которые отобраны для участия в проекте.
По данным Минсельхоза, наиболее зависимыми от привлечения иностранной рабочей силы отраслями российского АПК являются овощеводство, садоводство, птицеводство, молочное скотоводство, а также пищевая и перерабатывающая промышленность.
Мухитдинов сообщил, что российские строительные компании возобновили набор узбекистанцев в рамках пилотной программы.
"Они направили нам свои квалификационные требования, сейчас мы смотрим, кого они хотят набирать", — добавил первый замминистра.
К настоящему времени для работы на стройках уже отобрали более шести тысяч граждан Узбекистана.
Пилотная программа
В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.
В феврале Мишустин расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс.
По расчетам Минсельхоза России, в аграрный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.
В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесли в Узбекистан:
медицинское освидетельствование мигрантов;
тестирование и вакцинация "Спутником Лайт";
проверка на запрет въезда в Россию.
Все затраты лягут на заказчиков.
По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 млн узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.
В январе-марте оргнабор снизился в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го — до 2,2 тыс. граждан.
В середине марта среди узбекистанцев, работающих в России, провели опрос. Соотечественников спросили
, планируют ли они вернуться домой.
Оказалось, что 61% опрошенных узбекских мигрантов пока не планируют возвращаться из России на родину.