Узбекистан начал отправлять рабочих для российского агропрома

В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.

В феврале Мишустин расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс.

По расчетам Минсельхоза России, в аграрный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.