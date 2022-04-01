https://uz.sputniknews.ru/20220401/okolo-100-tysyach-trudovyx-migrantov-vernutsya-domoy-kak-ix-podderjat-23698199.html

Около 100 тысяч трудовых мигрантов вернутся домой: как их поддержат

Около 100 тысяч трудовых мигрантов вернутся домой: как их поддержат

Какие рабочие места им предоставят и на какую поддержку они могут рассчитывать, читайте в материале.

2022-04-01T09:57+0500

2022-04-01T09:57+0500

2022-04-01T09:57+0500

общество

трудовые мигранты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/0c/1b/21965331_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bfd0bb1553980bff788e3f70f399d330.jpg

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Власти Узбекистана ожидают возвращения до 100 тысяч соотечественников, работающих за рубежом.Для них планируется создать места в строительной сфере.Накануне президент Шавкат Мирзиёев провел онлайн-совещание, посвященное макроэкономической стабильности, развитию регионов и отраслей в связи со сложной ситуацией в мировой экономике.Глава государства поручил поручил профильным ведомствам внести для утверждения проект постановления о введении новых механизмов обеспечения занятости в стране.Ранее первый заместитель министра занятости и трудовых отношений республики Эркин Мухитдинов сообщил, что часть трудовых мигрантов в апреле-мае вернется из России в Узбекистан из-за снижения курса рубля.Однако узбекская сторона не заинтересована в остановке программ по организованному набору соотечественников на работу в России. Мухитдинов также добавил, что ведомство подготовило реинтеграционную программу для возвращающихся сограждан, которая сейчас проходит согласование в профильных ведомствах.В России не ждут оттока мигрантов из-за ситуации с денежными переводами >>По официальным данным, на 1 января 2022 года в России работало более 1 миллиона узбекистанцев — 67,3% от общего числа граждан страны, находящихся на заработках за рубежом.В том числе за счет оргнабора — 100,1 тысячи человек (рост почти в 10 раз).Власти Узбекистана между тем рассчитывают в апреле запустить пилотный проект для привлечения мигрантов в агропромышленный комплекс России — аналогично проекту, который сейчас осуществляется для российского Минстроя.В октябре 2021 года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотной программы по въезду 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на российские стройки.В феврале Мишустин расширил программу за счет привлечения узбекских граждан для работы в агропромышленный комплекс.Россия увеличила квоту на трудоустройство узбекистанцев >>По расчетам Минсельхоза России, в агарный сектор планируется привлечь более 1 тысячи рабочих из Узбекистана.В соответствии с программой, ряд процедур оформления разрешительных документов на право работы в России перенесены в Узбекистан:Все затраты лягут на заказчиков.В середине марта среди узбекистанцев, работающих в России, провели опрос. Соотечественников спросили, планируют ли они вернуться домой.К настоящему моменту, в опросе поучаствовали уже более 14 тысяч пользователей.Оказалось, что 60% опрошенных узбекских мигрантов пока не планируют возвращаться из России на родину.Читайте также:Как проходит новый медосмотр трудовых мигрантов в Ташкенте — видео >>Трудовые мигранты не уедут из России, несмотря на санкции Запада >>

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

трудовые мигранты