https://uz.sputniknews.ru/20220525/es-vryad-li-skoro-dogovoritsya-ob-embargo-na-rossiyskuyu-neft--orban-24785811.html
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть — Орбан
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть — Орбан
Ранее в Венгрии сочли непродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества.
2022-05-25T12:17+0500
2022-05-25T12:17+0500
2022-05-25T12:17+0500
в мире
виктор орбан
нефть
ес
эмбарго
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24785952_0:79:2797:1652_1920x0_80_0_0_06899313397d4c446155ebebde12489f.jpg
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности в ЕС об эмбарго на российскую нефть "маловероятно".Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.Ранее газета Financial Times сообщила, что Орбан посчитал контрпродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества. Агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило, что из-за Венгрии европейские страны не смогут до июня одобрить эмбарго на нефть из России. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину в 2022 году >>После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:
ес
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/05/19/24785952_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_700a1cb7c2f65c373d7f04b07dbd74fb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
виктор орбан, нефть, ес, эмбарго
ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть — Орбан
Ранее в Венгрии сочли контрпродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества.
ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности в ЕС об эмбарго на российскую нефть "маловероятно".
Об этом пишет
РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.
"С учетом серьезности этих все еще открытых вопросов всеобъемлющее решение вряд ли может быть найдено в преддверии особого заседания Европейского совета 30-31 мая", — приводит агентство слова из письма Орбана, которое он направил главе Евросовета Шарлю Мишелю.
Ранее газета Financial Times сообщила
, что Орбан посчитал контрпродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества.
Агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило
, что из-за Венгрии европейские страны не смогут до июня одобрить эмбарго на нефть из России.
После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.
Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.
В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.