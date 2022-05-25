https://uz.sputniknews.ru/20220525/es-vryad-li-skoro-dogovoritsya-ob-embargo-na-rossiyskuyu-neft--orban-24785811.html

ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть — Орбан

ЕС вряд ли скоро договорится об эмбарго на российскую нефть — Орбан

Ранее в Венгрии сочли непродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества.

2022-05-25T12:17+0500

2022-05-25T12:17+0500

2022-05-25T12:17+0500

в мире

виктор орбан

нефть

ес

эмбарго

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ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что достижение договоренности в ЕС об эмбарго на российскую нефть "маловероятно".Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.Ранее газета Financial Times сообщила, что Орбан посчитал контрпродуктивным обсуждать введение эмбарго на импорт российской нефти на уровне ЕС до урегулирования противоречий между членами сообщества. Агентство Bloomberg, в свою очередь, отметило, что из-за Венгрии европейские страны не смогут до июня одобрить эмбарго на нефть из России. Доходы России от продажи нефти выросли вполовину в 2022 году >>После начала спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Москву. Сейчас Еврокомиссия обсуждает уже шестой пакет ограничительных мер, который предполагает, в частности, поэтапный отказ от импорта российской нефти.Согласовать его пока не удалось, так как некоторые страны, в том числе Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария, требуют для себя исключений.В Кремле новые ограничительные меры назвали экономической войной и приняли ответные меры, запретив иностранным инвесторам выводить средства из российской финансовой системы и переведя расчеты за газ в рубли. Для США и Европы все это уже обернулось экономическими проблемами, вызвав рост цен на топливо и продукты питания.Читайте также:

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виктор орбан, нефть, ес, эмбарго