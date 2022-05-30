https://uz.sputniknews.ru/20220530/rossiya-naraschivaet-postavki-zerna-chtoby-zamorit-mir-golodom-24886055.html

Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом

Россия наращивает поставки зерна, чтобы заморить мир голодом

Запад продолжает нагнетать истерику вокруг грядущего "мирового голода". Причем традиционно винит в нем лишь одну сторону — само собой, русских.

2022-05-30T18:36+0500

2022-05-30T18:36+0500

2022-05-30T18:36+0500

колумнисты

зерно

поставки

мир

голод

запад

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"Россия намеренно превращает продовольствие и голод в оружие, чтобы завладеть властью над миром", — еще недавно слова в таком духе приравнивались бы к конспирологическим теориям. А между тем их произнесла руководительница нынешнего ЕС, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая перед ведущими бизнесменами мира в Давосе. И никакие социальные сети не снабдили ссылки на эти безумные тезисы пометкой об их сомнительности или недостоверности, пишет колумнист РИА Новости Владимир Корнилов.Если еще недавно на первых полосах западных СМИ большей частью помещали фотографии из украинских окопов, то теперь фронтовые сводки с Украины преобразились. Сейчас там все больше стараются размещать фото украинских фермеров в бронежилетах, как бы демонстрируя публике: смотрите, вот она — настоящая линия фронта в борьбе за ваш хлеб насущный.Любые рассуждения о том, что значительный рост цен на продовольствие обусловлен в том числе засухой во Франции или запретом на экспорт пшеницы, введенным правительством Индии, отбрасываются как аполитичные. Резонные доводы Москвы о том, что ограничения на наш экспорт и на передвижение наших торговых судов уж точно не влияют позитивно на продовольственные цены, горячо опровергаются.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, к примеру, заявил: "Санкции против России не имеют отношения к нарастающему глобальному продовольственному кризису. Единственная причина дефицита, роста цен и угрозы голода — это физическое блокирование 22 миллионов тонн украинского экспорта продовольствия в наших морских портах. Требуйте от Москвы положить конец этой блокаде".К мифической "российской блокаде" мы еще вернемся, но для начала понять бы, как же ограничения экспорта России, крупнейшего в мире поставщика зерна, могут не сказаться на продовольственной безопасности этого мира. Вот этот вопрос вызывает неприкрытую досаду у западных комментаторов. Его стараются отбрасывать так же, как и Кулеба: мол, антироссийские санкции никак на цены не влияют — и все тут, мы все должны этому поверить.Точно так же отвергаются вроде бы неубиваемые аргументы, подтверждающие, что за ростом цен на продукты уж точно не стоит стремление Москвы уморить мир голодом. Например, тот факт, что Россия весной нарастила экспорт пшеницы. Тут бы задаться вопросом: если коварные русские решили ввергнуть планету в голодный кризис, то зачем бы они снабжали ее дополнительным хлебом? Но нет, упоминание данного факта тоже преподносится западной публике соответствующим образом: Россия, дескать, наживается на росте цен.Однако вернемся к обвинениям в наш адрес по поводу "блокирования морских портов Украины". Эту тему в последние дни активно накручивает сам Киев. Глава режима Владимир Зеленский не упускает случая, чтобы не вставить ее в свои многочисленные обращения к мировым парламентам. На днях он выступил перед политическими аналитиками Индонезии и львиную долю своей пространной речи посвятил именно "варварской блокаде украинских портов российской армией". "Если России удастся безнаказанно пройти через это в войне против Украины, то другие государства увидят, что морская блокада — это якобы допустимый инструмент давления в современном мире", — пугал Зеленский индонезийцев.И ведь это запугивание работает. Мы все чаще слышим сообщения о разработке авантюрных сценариев силового вмешательства в "разблокирование портов Украины", о военном сопровождении торговых судов из Одессы, о "зерновых конвоях НАТО" и так далее. Испанская газета El Pais сообщила, что 30 мая саммит ЕС в Брюсселе намерен рассмотреть "возможность осуществления военно-морской миссии по сопровождению грузовых судов с Украины через Черное море". А действующий американский генерал допустил военное вмешательство США в "разблокирование" поставок украинского зерна.Очень хочется надеяться, что у западных деятелей еще остались крупицы здравого смысла и они зададутся вопросом, как должны на практике выглядеть эти конвои. По мнению авторов таких планов, натовские корабли должны открывать огонь по российским, дабы пробиться в Одессу, тем самым развязывая третью мировую войну? Причем никто не приводит ни единого доказательства, ни единого факта этой самой "физической блокады". Хоть бы кто-то рассказал, какое из торговых судов, вышедшее из Одессы или иного украинского порта, было насильно захвачено Россией или возвращено обратно. Вопрос разминирования акватории украинского прибрежного пространства действительно насущен. Но ведь не Россия же минировала его, ей как раз это совершенно невыгодно.Ситуация дошла до того, что лидеры Франции и Германии в субботу позвонили лично Владимиру Путину, чтобы призвать его "прекратить блокаду" украинских портов. По версии Елисейского дворца, этот разговор выглядел так: "Президент Эммануэль Макрон и канцлер Олаф Шольц в разговоре с президентом Владимиром Путиным настаивали на срочной необходимости снятия блокады с Одессы, чтобы разрешить экспорт украинских зерновых по Черному морю и избежать мирового продовольственного кризиса".Правда, офисы европейских президентов почему-то решили не сообщать своей публике об ответе российского лидера. Судя же по пресс-релизу Кремля, Путин довольно четко пояснил коллегам: "Россия готова способствовать поиску вариантов для беспрепятственного экспорта зерновых, включая вывоз украинского зерна из черноморских портов. Снизить напряженность на мировом продовольственном рынке позволит и наращивание поставок российских удобрений и сельхозпродукции, что, разумеется, потребует снятия соответствующих санкционных ограничений". Ах да, Кулеба же объяснил Европе, что антироссийские санкции никак не влияют на продовольственный кризис. Видимо, потому аргументы российской стороны решили не упоминать.Что еще прошло мимо внимания западной прессы, так это тот факт, что порты Черного и Азовского морей для судоходства закрывает именно Украина, а не Россия. Еще в конце апреля киевское Министерство инфраструктуры издало приказ об официальном закрытии портов Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона. Обосновывалось это "военной агрессией Российской Федерации против Украины и невозможностью осуществления обслуживания судов и пассажиров, проведения грузовых, транспортных и других связанных с этим видов хозяйственной деятельности".То есть киевский режим объявил незаконной деятельность портов на неподконтрольной ему территории. Неудивительно, что этот приказ не очень-то освещается в западных СМИ. А то ведь получается, что единственным государством, которое действительно блокирует работу портов и портовых сооружений, является Украина. И если НАТО думает военным путем разблокировать их, то десант надо высаживать в Киеве, а не на побережье Одессы.Тот же Зеленский, который на всех площадках кричит о коварном плане Москвы заморить мир голодом, в тех же речах умудряется обвинить Россию в том, что она "крадет украинское зерно" и… поставляет его в Азию и Африку.Выступая на упомянутом выше Давосском форуме, он, в частности, заявил (приводим этот шедевральный набор фраз дословно): "Вы должны знать, что зерно частично ежедневно воруется, крадется российскими людьми, военными, потом привозится кораблями в те или иные страны. Во-первых, это очень быстро реагировать. Мы на уровне Министерства иностранных дел работаем с другими посольствами тех стран, скажем так, которые являются дружественными, потому что я считаю, что если ты понимаешь, откуда это зерно, откуда везет Российская Федерация, как ты можешь его покупать нелегитимно?! И покупать только потому, что оно тебе продается задаром!"Итак, Россия хочет заморить мир голодом, а потому везет зерно в нуждающиеся страны, где его "продает задаром". Видимо, по логике Зеленского, нуждающихся нельзя накормить бесплатным зерном. Чем его меньше и чем оно дороже, тем более сытное. Иначе ведь этот бессвязный поток мысли объяснить нельзя.Заметьте, это ведь Россия делает сейчас все для того, чтобы восстановить работу морских портов на территории Украины, освобожденной от нацистов. В кратчайшие сроки был разминирован порт Мариуполя, что дало возможность вывести оттуда иностранные торговые суда, заблокированные ранее украинцами. А в минувшую субботу туда вошел первый сухогруз типа "Славутич" для загрузки его металлоломом.Казалось бы, вот она — действительная разблокировка морских портов, которую Запад грозно требует от России. Но украинская сторона назвала этот факт "мародерством рашистов на временно оккупированных территориях Украины". Киевский омбудсмен Люмила Денисова заявила: "Вслед за воровством украинского зерна оккупанты перешли к вывозу металлопродукции из Мариуполя. Для этого они разминировали часть морского порта города". Представляете, какое коварство: Украина минировала-минировала гражданский порт на Азовском море, а пришли страшные оккупанты и этот порт разминировали. Только возникает вопрос: так кто же блокирует судоходство, а кто, наоборот, делает все для его восстановления? Но этот вопрос лучше в западных СМИ не поднимать — объявят "агентом Кремля".Точно так же Украина реагирует на заявления главы военно-гражданской администрации Скадовского района Херсонской области Сергея Швайко об активных работах по восстановлению порта Скадовск. В интервью РИА Новости он выразил уверенность в том, что к осени порт уже заработает. А ведь специализацией этого порта всегда являлись зерновые поставки. Причем в упадок он пришел задолго до спецоперации — из-за бездеятельности и бесхозяйственности украинского режима. По идее, Запад должен выразить горячую поддержку работам по восстановлению этого порта. Но это же будет противоречить конспирологической теории о злокозненном намерении России заморить мир голодом. Значит, лучше и об этом не вспоминать.Из всего вышесказанного можно сделать однозначный вывод: Запад использует тему мирового голода исключительно для того, чтобы заранее обвинить Россию в своих проблемах с поставками продовольствия, вызванных санкциями. При этом играет в очень опасную игру, пытаясь придумать обоснование своего военного вмешательства в конфликт на Украине. Поскольку за такими планами может последовать гораздо более серьезная эскалация с опасными для всего мира последствиями.

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2022

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

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Владимир Корнилов https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/462/55/4625503_278:0:927:649_100x100_80_0_0_ff00655489dd914011d5130dcbd2216c.jpg

зерно, поставки, мир, голод, запад