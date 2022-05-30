https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-kazaxstane-vozmojno-isklyuchat-status-elbasy-iz-konstitutsii-24877395.html

В Казахстане возможно исключат статус Елбасы из Конституции

В Казахстане возможно исключат статус Елбасы из Конституции

Что об этом думает первый президент страны Нурсултан Назарбаев, читайте в нашем материале.

2022-05-30T13:08+0500

2022-05-30T13:08+0500

2022-05-30T13:08+0500

в мире

казахстан

нурсултан назарбаев

референдум

конституция

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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал возможное исключение его статуса Елбасы из Конституции и рассказал, пойдет ли он на республиканский референдум. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.В интервью политологу Данияру Ашимбаеву экс-президент Казахстана заявил, что 5 июня обязательно посетит один из участков и отдаст свой голос за или против поправок в Конституцию.По его мнению, каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию, если это является необходимым требованием времени. А также будет способствовать прогрессу и демократическому развитию общества.Назарбаев напомнил, что все годы, до своей отставки, он поддерживал работу Токаева, которому передал полномочия президента и впоследствии другие должности. Транзит власти в Казахстане он назвал плавным – постепенный переход его полномочий к Токаеву смягчил "возможные противоречия в обществе и властной элите".Ранее Токаев подписал указ о внесении изменений в указ президента "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан".Указ обновил состав Нацкомиссии - некоторых ее членов исключили, в том числе супругу Елбасы Сару Назарбаеву.Читайте также: Отставку Дариги Назарбаевой утвердилиРодственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане

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казахстан, нурсултан назарбаев, референдум, конституция