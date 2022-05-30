https://uz.sputniknews.ru/20220530/v-kazaxstane-vozmojno-isklyuchat-status-elbasy-iz-konstitutsii-24877395.html
В Казахстане возможно исключат статус Елбасы из Конституции
В Казахстане возможно исключат статус Елбасы из Конституции
Что об этом думает первый президент страны Нурсултан Назарбаев, читайте в нашем материале.
2022-05-30T13:08+0500
2022-05-30T13:08+0500
2022-05-30T13:08+0500
в мире
казахстан
нурсултан назарбаев
референдум
конституция
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ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал возможное исключение его статуса Елбасы из Конституции и рассказал, пойдет ли он на республиканский референдум. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.В интервью политологу Данияру Ашимбаеву экс-президент Казахстана заявил, что 5 июня обязательно посетит один из участков и отдаст свой голос за или против поправок в Конституцию.По его мнению, каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию, если это является необходимым требованием времени. А также будет способствовать прогрессу и демократическому развитию общества.Назарбаев напомнил, что все годы, до своей отставки, он поддерживал работу Токаева, которому передал полномочия президента и впоследствии другие должности. Транзит власти в Казахстане он назвал плавным – постепенный переход его полномочий к Токаеву смягчил "возможные противоречия в обществе и властной элите".Ранее Токаев подписал указ о внесении изменений в указ президента "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан".Указ обновил состав Нацкомиссии - некоторых ее членов исключили, в том числе супругу Елбасы Сару Назарбаеву.Читайте также: Отставку Дариги Назарбаевой утвердилиРодственники Назарбаева покидают свои посты после событий в Казахстане
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казахстан, нурсултан назарбаев, референдум, конституция
В Казахстане возможно исключат статус Елбасы из Конституции
Что об этом думает первый президент страны Нурсултан Назарбаев, читайте в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik.
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прокомментировал возможное исключение его статуса Елбасы из Конституции и рассказал, пойдет ли он на республиканский референдум. Об этом сообщает
Sputnik Казахстан.
В интервью политологу Данияру Ашимбаеву экс-президент Казахстана заявил, что 5 июня обязательно посетит один из участков и отдаст свой голос за или против поправок в Конституцию.
"Да, 5 июня я обязательно воспользуюсь своим правом, данным мне Конституцией, и приму участие в голосовании на референдуме. Я всегда подчеркивал, что Основной закон страны – это не застывший правовой реликт, а живой механизм, отражающий жизнь казахстанского общества, перемены, происходящие в нем. Изменения вносились и ранее", - сказал Назарбаев.
По его мнению, каждое поколение имеет право вносить изменения в Конституцию, если это является необходимым требованием времени. А также будет способствовать прогрессу и демократическому развитию общества.
"Меня, как и всех, волнует, чтобы все происходящее было в интересах государства и нашего народа. Также для меня всегда гораздо важнее всего остального было то, что я оставлю после себя своему народу и стране", - сказал первый президент.
Назарбаев напомнил, что все годы, до своей отставки, он поддерживал работу Токаева, которому передал полномочия президента и впоследствии другие должности. Транзит власти в Казахстане он назвал плавным – постепенный переход его полномочий к Токаеву смягчил "возможные противоречия в обществе и властной элите".
"Все эти годы я всячески поддерживал его действия по реформированию и дальнейшему развитию нашей страны. Можете не сомневаться, что поддержу и в этот раз", - заявил Назарбаев.
Ранее Токаев подписал указ о внесении изменений в указ президента "О Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан".
Указ обновил состав Нацкомиссии - некоторых ее членов исключили, в том числе супругу Елбасы Сару Назарбаеву.