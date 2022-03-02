https://uz.sputniknews.ru/20220302/otstavku-darigi-nazarbaevoy-utverdili-23079347.html
Отставку Дариги Назарбаевой утвердили
Отставку Дариги Назарбаевой утвердили
О ситуации с отставкой старшей дочери экс-президента Казахстана читайте в материале.
2022-03-02T15:28+0500
2022-03-02T15:28+0500
2022-03-02T15:28+0500
в мире
отставка
казахстан
нурсултан назарбаев
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ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. На пленарном заседании парламентарии мажилиса Казахстана утвердили сложение депутатских полномочий Даригой Назарбаевой. Об этом передает РИА Новости.Центризбирком постановил внести в нижнюю палату парламента представление о досрочном прекращении полномочий Назарбаевой. До этого старшая дочь экс-президента республики подала заявление об отставке 25 февраля.С начала января Дарига Назарбаева не появлялась на заседаниях мажилиса из-за реабилитации после перенесенного COVID-19. В конце февраля она заявила, что приняла непростое для себя решение сложить полномочия депутата нижней палаты парламента и всецело посвятить себя общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.Ранее ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" (1 марта ее переименовали в "Аманат") Айдос Сарым заявил, что Назарбаева должна сложить полномочия, поскольку январские беспорядки в Казахстане связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев ушел в отставку 20 марта 2019 года, но оставил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В 2021 году он передал действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву пост главы АНК, а 5 января — в период массовых беспорядков в стране — полномочия главы Совбеза. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.В своем обращении к казахстанцам 18 января Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".Читайте также:Родственники Назарбаева покидают свои посты после событий в КазахстанеЗятю Назарбаева не нашли места в совете директоров "Газпрома"Политолог: конфликт в Казахстане был, но не между Токаевым и Назарбаевым
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отставка, казахстан, нурсултан назарбаев
Отставку Дариги Назарбаевой утвердили
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О ситуации с отставкой старшей дочери экс-президента Казахстана читайте в материале.
ТАШКЕНТ, 2 мар — Sputnik. На пленарном заседании парламентарии мажилиса Казахстана утвердили сложение депутатских полномочий Даригой Назарбаевой.
Об этом передает
РИА Новости.
Центризбирком постановил внести в нижнюю палату парламента представление о досрочном прекращении полномочий Назарбаевой.
До этого старшая дочь экс-президента республики подала
заявление об отставке 25 февраля.
С начала января Дарига Назарбаева не появлялась на заседаниях мажилиса из-за реабилитации после перенесенного COVID-19. В конце февраля она заявила, что приняла непростое для себя решение сложить полномочия депутата нижней палаты парламента и всецело посвятить себя общественной, гуманитарной, культурной и благотворительной деятельности.
Ранее ее коллега, депутат от правящей партии "Нур Отан" (1 марта ее переименовали
в "Аманат") Айдос Сарым заявил
, что Назарбаева должна сложить полномочия, поскольку январские беспорядки в Казахстане
связаны "с ее фамилией" и "есть большое общественное недоверие и недовольство, на которое надо реагировать, во всем мире политически это достигается через отставки".
Возглавлявший Казахстан почти 30 лет Нурсултан Назарбаев ушел
в отставку 20 марта 2019 года, но оставил за собой посты главы Совбеза, лидера партии власти "Нур Отан" и главы Ассамблеи народа Казахстана. В 2021 году он передал действующему президенту Касым-Жомарту Токаеву пост главы АНК, а 5 января — в период массовых беспорядков в стране — полномочия
главы Совбеза. Партия "Нур Отан" на внеочередном съезде 28 января избрала своим председателем Токаева, кандидатуру которого предложил экс-президент.
В своем обращении
к казахстанцам 18 января Назарбаев заявил, что всей полнотой власти в Казахстане обладает Токаев, а сам экс-президент является пенсионером. Тогда же он опроверг слухи о "конфликте или противостоянии в элите".