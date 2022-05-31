https://uz.sputniknews.ru/20220531/uzbekistan-razvivaet-sotrudnichestvo-s-otelyami-i-restoranami-rossii-24915164.html
Узбекистан развивает сотрудничество с отелями и ресторанами России
Узбекистан развивает сотрудничество с отелями и ресторанами России
Российские и узбекистанские бизнесмены встретились на мероприятии в посольстве Узбекистана в Москве.
2022-05-31T20:39+0500
2022-05-31T20:39+0500
2022-05-31T20:39+0500
экономика
узбекистан
москва
бизнесмены
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ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik. Выставка-ярмарка, приуроченная к году узбекского туризма, прошла во вторник в посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.В мероприятии приняли участие представители госучреждений, а также российские отельеры и рестораторы. Узбекистан представляли более 30 производителей плодоовощной, алкогольной, текстильной продукции, бытовой техники и мебели. В рамках мероприятия пройдут встречи в формате В2В.Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, представители сферы заинтересовались возможностями Узбекистана, поэтому обратились в диппредставительство республики с просьбой организовать такую встречу.Как заявил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов, Узбекистан и Россия разрабатывают гарантированную систему поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок по принципу “от города до прилавка”.В республике создаются совместные агрокластеры, формируются логистические цепочки для доставки и продвижение товаров в российские торговые сети.Напомним, в прошлом году между двумя странами стартовал проект "Агроэкспресс", призванный значительно упростить доставку товаров между двумя странами. В рамках проекта был партнеры создали "зеленый коридор" и установили скидки до 65% на тарифы железнодорожного транспорта.В конце 2021—начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс". Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.Ранее сообщалось, что с начала года республика экспортировала плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики — Казахстан, Россия и Китай.Читайте также: Узбекистан и Россия развивают гарантированную систему плодоовощных поставок — видео
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узбекистан, москва, бизнесмены
Узбекистан развивает сотрудничество с отелями и ресторанами России
Российские и узбекистанские бизнесмены встретились на мероприятии в посольстве Узбекистана в Москве.
ТАШКЕНТ, 31 мая – Sputnik
. Выставка-ярмарка, приуроченная к году узбекского туризма, прошла во вторник в посольстве Узбекистана в Москве, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
.
В мероприятии приняли участие представители госучреждений, а также российские отельеры и рестораторы. Узбекистан представляли более 30 производителей плодоовощной, алкогольной, текстильной продукции, бытовой техники и мебели. В рамках мероприятия пройдут встречи в формате В2В.
Как отметил президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, представители сферы заинтересовались возможностями Узбекистана, поэтому обратились в диппредставительство республики с просьбой организовать такую встречу.
Как заявил в своем выступлении Чрезвычайный и Полномочный посол Узбекистана в Российской Федерации Ботиржон Асадов, Узбекистан и Россия разрабатывают гарантированную систему поставок узбекской плодоовощной продукции на российский рынок по принципу “от города до прилавка”.
В республике создаются совместные агрокластеры, формируются логистические цепочки для доставки и продвижение товаров в российские торговые сети.
Напомним, в прошлом году между двумя странами стартовал проект "Агроэкспресс", призванный значительно упростить доставку товаров между двумя странами. В рамках проекта был партнеры создали "зеленый коридор" и установили скидки до 65% на тарифы железнодорожного транспорта.
В конце 2021—начале 2022 года Россия и Узбекистан провели несколько тестовых отправок агропромышленной продукции в рамках проекта "Агроэкспресс"
. Первая состоялась в ноябре прошлого года – рефрижераторные контейнеры отправились из России в Узбекистан с мясом птицы, а обратно привезли плодоовощную продукцию. Вторую отгрузку же отправили со станции Селятино в Московской области уже в январе 2022-го. В этот раз "Агроэкспресс" доставил на станцию Сергели шесть рефрижераторных контейнеров с мясом курицы.
Ранее сообщалось, что с начала года республика экспортировала
плодоовощной продукции на $113,7 млн. Лидируют по закупкам овощей и фруктов ближайшие соседи республики — Казахстан, Россия и Китай.