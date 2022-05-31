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В Турции объявили о фиаско США в экономической войне
В Турции объявили о фиаско США в экономической войне
В ответ на санкции РФ бросила все силы на строительство национальной экономики.
2022-05-31T20:16+0500
2022-05-31T20:16+0500
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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер заявил о провале экономической агрессии США против России и Китая. Об этом передает РИА Новости.Как сообщил автор статьи, "тотальные санкции" американских политиков не сработали из-за непонимания устройства России, которая в ответ сосредоточила все силы на строительстве национальной экономики.Обозреватель перечисляет страны, которые Вашингтон не сумел повести за собой в экономической войне против Москвы.По мнению автора публикации, собственные инициативы привели США к сложной финансовой ситуации."Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента! Однако в первом квартале ожидался рост на 1,1%. С другой стороны, в США бьет рекорды инфляция. Годовая инфляция выросла с 7,9% в феврале до 8,5% в марте, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до одного процента годовых", - напоминает Гюллер.В то же время доходы России от продажи энергоресурсов только в апреле выросли наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подчеркивается в статье.Заканчивается аналитический обзор сообщением об укреплении российского рубля.Напомним: ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС.До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от стратегического сотрудничества с Москвой.Читайте также:Глава МИД Турции Чавушоглу раскрыл, о чем он собирается говорить с Лавровым
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турция, сша

В Турции объявили о фиаско США в экономической войне

20:16 31.05.2022
© Sputnik / Джина Мун / Перейти в фотобанкФондовые индексы США начали расти после резкого падения
Фондовые индексы США начали расти после резкого падения - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.05.2022
© Sputnik / Джина Мун
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В ответ на санкции Россия сосредоточила все силы на строительстве национальной экономики, пишет Cumhuriyet.
ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер заявил о провале экономической агрессии США против России и Китая. Об этом передает РИА Новости.
Как сообщил автор статьи, "тотальные санкции" американских политиков не сработали из-за непонимания устройства России, которая в ответ сосредоточила все силы на строительстве национальной экономики.
Обозреватель перечисляет страны, которые Вашингтон не сумел повести за собой в экономической войне против Москвы.
"США не смогли приструнить другие страны. Они не сумели заставить развитые европейские экономики во главе с Германией ввести энергетические санкции, да и коснувшиеся зерна ограничения, судя по всему, будут сняты. Им не удалось убедить Саудовскую Аравию сотрудничать с ними в целях контроля над энергетическими рынками. У них не получилось "заблокировать" крупных покупателей, таких как Китай, Индия, Южная Корея и Турция", - отмечается в статье.
По мнению автора публикации, собственные инициативы привели США к сложной финансовой ситуации.
"Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента! Однако в первом квартале ожидался рост на 1,1%. С другой стороны, в США бьет рекорды инфляция. Годовая инфляция выросла с 7,9% в феврале до 8,5% в марте, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до одного процента годовых", - напоминает Гюллер.
В то же время доходы России от продажи энергоресурсов только в апреле выросли наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подчеркивается в статье.
Заканчивается аналитический обзор сообщением об укреплении российского рубля.
"Российский рубль, вопреки ожиданиям США, укрепился относительно доллара. Курс к доллару, который до спецоперации на Украине составлял около 77 рублей, 6 марта, с первым шоком от санкций, достиг 114, а 3 апреля вновь вернулся к показателям, которые были до начала спецоперации. После этого российская валюта крепла с каждым днем, и 22 мая этот показатель снизился до 57. Таким образом, с начала года рубль прибавил 30% относительно доллара и достиг самой высокой отметки за последние четыре года", - заключает автор издания.
Напомним: ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС.
До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от стратегического сотрудничества с Москвой.
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