https://uz.sputniknews.ru/20220531/v-turtsii-obyavili-o-fiasko-ssha-v-ekonomicheskoy-voyne-24914859.html

В Турции объявили о фиаско США в экономической войне

В Турции объявили о фиаско США в экономической войне

В ответ на санкции РФ бросила все силы на строительство национальной экономики.

2022-05-31T20:16+0500

2022-05-31T20:16+0500

2022-05-31T20:16+0500

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ТАШКЕНТ, 31 мая - Sputnik. Обозреватель турецкой газеты Cumhuriyet Мехмет Али Гюллер заявил о провале экономической агрессии США против России и Китая. Об этом передает РИА Новости.Как сообщил автор статьи, "тотальные санкции" американских политиков не сработали из-за непонимания устройства России, которая в ответ сосредоточила все силы на строительстве национальной экономики.Обозреватель перечисляет страны, которые Вашингтон не сумел повести за собой в экономической войне против Москвы.По мнению автора публикации, собственные инициативы привели США к сложной финансовой ситуации."Американская экономика в первом квартале 2022 года сократилась на полтора процента! Однако в первом квартале ожидался рост на 1,1%. С другой стороны, в США бьет рекорды инфляция. Годовая инфляция выросла с 7,9% в феврале до 8,5% в марте, превысив ожидания, и достигла 40-летнего максимума. А Федеральная резервная система США в начале этого месяца повысила ключевую процентную ставку до одного процента годовых", - напоминает Гюллер.В то же время доходы России от продажи энергоресурсов только в апреле выросли наполовину по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, подчеркивается в статье.Заканчивается аналитический обзор сообщением об укреплении российского рубля.Напомним: ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что экономическая война против Москвы и Минска не помешает развитию и укреплению ЕАЭС.До этого президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не может отказаться от стратегического сотрудничества с Москвой.Читайте также:Глава МИД Турции Чавушоглу раскрыл, о чем он собирается говорить с Лавровым

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