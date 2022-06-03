https://uz.sputniknews.ru/20220603/britaniya-daet-master-klass-kak-ugrobit-sobstvennuyu-energetiku-24980589.html

Британия дает мастер-класс "Как угробить собственную энергетику"

Британия дает мастер-класс "Как угробить собственную энергетику"

Лондон, по сути, главный бенефициар продолжения эскалации на Украине, упорно делает хорошую мину, при этом наружу со все возрастающей настойчивостью лезут плоды его антироссийской политики.

2022-06-03T16:43+0500

2022-06-03T16:43+0500

2022-06-03T16:43+0500

колумнисты

великобритания

энергетика

лондон

украина

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На днях французская корпорация Electricite de France (EDF) выступила с официальным заявлением, что этим летом все-таки будут остановлены оба реактора на атомной электростанции Hinkley Point B, пишет колумнист РИА Новости Сергей Савчук.Новость, казалось бы, сугубо локальная и узкопрофильная, но так кажется только на первый взгляд, если не следить за ситуацией на Британских островах в целом. Чтобы понимать масштабы и, главное, перспективы текущих процессов, как обычно, вооружимся данными статистики и географической картой.АЭС Hinkley Point B была построена в середине семидесятых годов прошлого века, то есть на текущий момент это сложный технический объект не просто с исчерпавшимся, а значительно превышенным ресурсом эксплуатации. Здесь нет никакой ошибки. На месте установлены и включены в сеть два реактора типа AGR нетто-мощностью 1300 мегаватт, каждый из которых должен был усердно трудиться на протяжении двадцати лет.Конкретно с этой АЭС связано два интересных факта.Первый состоит в том, что упомянутый реактор (Advanced Gas-cooled Reactor), где в качестве замедлителя нейтронов использовался графит, а охлаждение выполнялось при помощи двуокиси углерода, был сугубо британской разработкой. То есть тогда Великобритания еще могла самостоятельно проектировать и строить атомные объекты. AGR применялись параллельно с другой ее гордостью — реакторами типа Magnox, но выйти на мировой рынок и начать широкую экспансию у британцев не получилось, а потому оба типа реакторов стали своеобразной лебединой песней местного атомпрома.Еще один малоизвестный факт заключается в том, что второй энергоблок был запущен на два года раньше первого (в 1976-м и 1978-м соответственно). Это совершенно нелогично и вызывает кучу вопросов к планированию строительства и его реализации на месте.Hinkley Point B расположена неподалеку от городка Бриджуотер в графстве Сомерсет в юго-западной части острова. Выбор места неслучаен, это одна из самых густонаселенных территорий, плотность которой не сильно меньше, чем в крупнейших агломерациях вокруг Лондона и Манчестера. Кроме того, здесь расположен промышленный кластер, нужды которого в электроэнергии, помимо Hinkley Point B, обеспечивали еще три атомные электростанции: Hinkley Point А, Oldbury, Berkeley, а также несколько угольных электростанций мощностью поскромнее. Сомерсет окружают графства Девон, Дорсет, Уилтшир и Глостер. Туристические путеводители заслуженно описывают красоты здешней природы, упирая на сельскохозяйственный характер местной промышленности.Мы не туристы, и нам интересно, зачем в якобы агропромышленном регионе четыре атомные электростанции.Ответ прост: здесь расположены энергоемкие производства. В самом Бриджуотере находится крупный порт, где происходит перевалка грузов на речные суда для их дальнейшей транспортировки внутрь страны. Здесь же действуют предприятия пищевой и авиационной промышленности. Но главное, тут есть несколько крупных заводов, работающих в интересах аэрокосмической и оборонной промышленности. Становится понятным, зачем полвека назад тогдашнее руководство страны вооружало регион мощными электростанциями.Затем начались восьмидесятые, и именно в этот период под энергетическое благосостояние королевства была заложена самая настоящая бомба. Из благих побуждений, конечно.Вначале с благословения Маргарет Тэтчер был планомерно уничтожен местный углепром. Затем ее последователи не менее системно нарастили потребление нефти и газа, сделав их ключевым базовым сырьем сектора генерации. На фоне углеводородов мирный атом, получивший мрачную славу после аварии на Чернобыльской АЭС, все больше уходил в тень. Британия перестала разрабатывать собственные атомные проекты, а стоявшие в строю реакторы незаметно, но неудержимо ветшали.В настоящий момент все три АЭС, работавшие в связке с Hinkley Point B, остановлены, на них ведутся работы по выгрузке и утилизации облученного ядерного топлива. Логично было бы предположить, что в этой связи доля атома в энергобалансе Великобритании стремительно и неуклонно снижается, но не тут-то было.Откроем официальный отчет британского правительства о состоянии национального сектора энергетики по итогам 2021 года.Поразительно, но начиная с 1990-го доля атомных станций в производстве электроэнергии не только не падала, но неуклонно росла, увеличившись с восьми до двенадцати с половиной процентов. При условии плановой остановки ряда АЭС это может означать лишь одно: оставшиеся в строю станции работают на пределе возможностей, из них, образно говоря, выжимают все до последнего нейтрона.Эта догадка совершенно верна. Операторы Hinkley Point B за прошедшие годы вдвое увеличили рабочую нагрузку, и если изначально станция производила 3,3 гигаватт-часа электроэнергии в год, то сегодня этот показатель составляет 7,4 гигаватт-часа.Косвенно важность станции можно оценить еще по одному факту.Проектный ресурс энергоблоков был исчерпан уже в 1996-м, но его последовательно продлевали в 2006-м и 2016-м. И хотя королевство в производстве электричества и тепловой энергии стремительно переходило на природный газ (с 24 до 42 процентов в общем балансе), старенькую станцию упорно держали в строю.Кстати, деградацию и потерю технических компетенций Британии в атомной отрасли наглядно демонстрирует список владельцев Hinkley Point B. С 1976 по 2009 год станцией владели исключительно британские компании, а затем Лондон санкционировал продажу стратегически важного сектора целиком французской EDF. Это как если бы Кремль разрешил продать все российские АЭС, скажем, Казахстану.EDF изо всех сил старалась продлить жизнь электростанций, но последний год для самих французов стал катастрофическим. В результате технического аудита был выявлен массовый дефект в трубной обвязке реакторов, из-за чего остановлены сразу три местные АЭС. Выработка электроэнергии в результате этого настолько просела, что Франция, главный экспортер электричества в Европе, была вынуждена закупать энергию у соседей.Чтобы немного утешить наших британских читателей, добавим, что они не единственные, кто выпал из гонки за мирный атом. Французская EDF также оказалась неспособна разрабатывать и строить современные реакторы. Именно по этой причине в 2015 году Лондон скрепя сердце был вынужден пригласить в проект по реанимации собственной атомной промышленности китайскую China General Nuclear (CGN). Подразумевалось, что она в сотрудничестве с EDF достроит энергоблок С на АЭС Sizewell, но проект спустя семь лет бесконечной бюрократической волокиты и околополитических скандалов был похоронен. Казалось, что навсегда.По совокупности информации становится понятна сложность тупика, в который Лондон загнал сам себя, декларируя бесконечные успехи по переходу на альтернативные источники.На дворе лето 2022 года, уже более трех месяцев длится специальная военная операция на территории Украины, которую коллективный Запад — и особенно Великобритания — накачивают оружием, заявляя о том, что необходимо любой ценой не допустить победы России, для чего нужно больше санкций и тотальное эмбарго на российские энергоносители.Одновременно с этим английская пресса пестрит статьями о том, что миллионы британцев в самое ближайшее время столкнутся с топливной и бытовой бедностью.Различные благотворительные фонды сообщают: количество обращений в так называемые food banks (пункты раздачи продуктов) увеличилось на 30 процентов. Им вторят и экономисты, по их подсчетам, уже в текущем году четыре миллиона британцев, из которых более трехсот тысяч детей, будут жить за чертой бедности. То есть каждый двадцатый житель островов.На этом фоне правительство закладывает невообразимые кульбиты, пытаясь и Россию задушить, и удержать на плаву собственную энергетику.На днях министр энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг ультимативно потребовал от компании Centrica расконсервировать крупнейшее подземное хранилище газа, которые было закрыто в 2017 году из-за массовых утечек метана и нарушения всех мыслимых экологических норм. Непонятным, правда, остался вопрос, откуда брать газ для заполнения ПХГ.Второе обращение было адресовано сетевому оператору National Grid, ему поставлена задача создать компромиссную схему и обеспечить работу всех действующих угольных электростанций как минимум на всю следующую зиму. Как на эту новость отреагировали местные зеленые, пока неизвестно, но есть большие подозрения, что их возмущение просто проигнорируют.Учитывая все вышеизложенное, выскажем предположение, что закрытие Hinkley Point B этим летом под большим вопросом. Стране очень нужна энергия, а достройка АЭС Sizewell, по последним оценкам, будет стоить порядка 27 миллиардов фунтов, что сделает ее самым дорогим промышленным объектом в истории человечества. Когда на кону такие деньги, можно закрыть глаза и на почтенный возраст атомной "бабушки", и на все сопутствующие риски.В любом случае, какое бы решение ни приняли, королевство ждут очень веселые времена.

лондон

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2022

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Савчук https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/965/18/9651892_32:0:179:147_100x100_80_0_0_05fbcbbf454957c33a463c0efd300626.jpg

великобритания, энергетика, лондон, украина