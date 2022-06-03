https://uz.sputniknews.ru/20220603/video-kak-uzbekistan-mojet-sposobstvovat-razvitiyu-ekonomiki-tadjikistana--ekspert-24991342.html

Видео: как Узбекистан может способствовать развитию экономики Таджикистана – эксперт

Видео: как Узбекистан может способствовать развитию экономики Таджикистана – эксперт

Узбекские авто могут способствовать развитию экономики Таджикистана.

2022-06-03T20:22+0500

2022-06-03T20:22+0500

2022-06-03T20:22+0500

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели переговоры. Известно, что стороны договорились укреплять союзничество и увеличить товарооборот до $1 млрд.Перспективы дальнейших отношений стран оценил эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, кандидат исторических наук Станислав Притчин.Какие направления приоритетны для узбекско-таджикской торговли? Как сотрудничество стран в водно-энергетических вопросах улучшит ситуацию в регионе? Ответы смотрите в интервью с экспертом.С 2016 года узбекско-таджикские отношения всесторонне развивались, отмечает Станислав Притчин. Сегодня стороны подошли к моменту, когда это союзничество важно зафиксировать документально."В целом Узбекистан и Таджикистан держат тренд на регионализацию. Это особенно важно на фоне глобальной турбулентности, вызванной ситуацией на Украине", - объясняет эксперт.Страны планируют увеличить товарооборот до $1 млрд. Несмотря на совпадение структур экономик и основных товарных групп, это вполне осуществимая цель, считает Притчин."Узбекистан системно развивает свою промышленность. Он может способствовать развитию экономики Таджикистана став поставщиком автомобилей и невысокотехнологичного оборудование для запуска ГЭС", - говорит спикер.Полную версию интервью смотрите на канале Sputnik Узбекистан.Читайте также:Видео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются - экономистОт текстиля до IT – о чем договорились молодые предприниматели Узбекистана и России

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Анна Черкасова

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