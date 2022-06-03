https://uz.sputniknews.ru/20220603/zaxarova-obvinila-ukrainu-v-primenenii-orujiya-ssha-protiv-mirnyx-jiteley-24979128.html
Захарова обвинила Украину в применении оружия США против мирных жителей
Захарова обвинила Украину в применении оружия США против мирных жителей
Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что украинские нацисты не считаются с жизнями мирных жителей.
2022-06-03T15:31+0500
2022-06-03T15:31+0500
2022-06-03T15:31+0500
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мария захарова
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ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Украинская армия применяет вооружение, которое поставляют США, против гражданского населения, Вашингтон обязан за это ответить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства особо выделила, что это "реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Читайте также:
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мария захарова, украина, оружие, сша, мид рф, мид россии, нацизм
Захарова обвинила Украину в применении оружия США против мирных жителей
Официальный представитель МИД России Захарова заявила, что украинские нацисты не считаются с жизнями мирных жителей.
ТАШКЕНТ, 3 июн – Sputnik. Украинская армия применяет вооружение, которое поставляют США, против гражданского населения, Вашингтон обязан за это ответить, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в пятницу.
"Теперь украинские неонацисты активно применяют это самое поставляемое Соединёнными Штатами и под нажимом США оружие против гражданского населения. И не считаются с жизнями мирных жителей, и что самое страшное - детей и подростков. Более того, удары преднамеренно наносятся по тем кварталам Донецка, которые с 2014 года оставались вне зоны огневого поражения", - цитирует Захарову РИА Новости.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства особо выделила, что это "реальные данные, на которые Вашингтон обязан отреагировать".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.