https://uz.sputniknews.ru/20220606/ssha-pridetsya-raskoshelitsya-v-sluchae-obyavleniya-rossii-defolta-25072637.html

США придется раскошелиться в случае объявления России дефолта

США придется раскошелиться в случае объявления России дефолта

Простыми словами о том, что такое кредитные дефолтные свопы и почему это интересно 06.06.2022, Sputnik Узбекистан

2022-06-06T18:39+0500

2022-06-06T18:39+0500

2022-06-06T18:39+0500

экономика

сша

россия

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ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Первого июня Международная ассоциация свопов и деривативов (ISDA) зафиксировала отсутствие платежа со стороны России в размере $1,9 млн по долларовым еврооблигациям.Держатели евробондов подали уведомление об объявлении дефолта с требованием осуществить выплату начисленных процентов в связи. Это, в свою очередь, является основанием для исполнения кредитных дефолтных свопов (CDS), которые являются страховкой от дефолта.Что это все значит и почему под серьезный удар может попасть США – разбирался Sputnik.Что такое CDS?В середине 1990-х годов английский экономист Блайт Мастерс, являвшаяся на тот момент топ-менеджером американского банка JP Morgan Chase, придумала и внедрила концепцию кредитных дефолтных свопов (credit default swap, CDS), которая впоследствии получила масштабное распространение.Данная финансовая операция, говоря простыми словами, представляет собой страховку от дефолта. Она позволяет инвестору, вкладывающемуся в какие-либо ценные бумаги, за дополнительную плату застраховать свои вложения.Такую страховку дают лишь крупнейшие финансовые организации в мире, поэтому их количество весьма ограничено. Среди них, например, такие крупные банки, как JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Bank of America.Собственно, CDS применимы и к российским облигациям. Американские инвесторы, вложившиеся в ценные бумаги РФ, могли дополнительно купить у одного из крупных банков такую страховку, регулярно отчисляя банку небольшой процент от номинальной стоимости облигаций.Инвестор таким образом перестраховывается, да и банк видит выгоду, поскольку это легкие деньги: Россия – надежный заемщик, своевременно обслуживающий свой внешний долг и имеющий большие золотовалютные резервы, почему бы не брать с инвесторов деньги, по сути, за их спокойствие?Медведев предрек мировую революцию в экономике >>>Риск для банка заключается в том, что если РФ перестанет платить держателям своих облигаций, имеющим CDS, то обязанность рассчитаться перед ними вместо России ложится именно на этот банк.Для простоты понимания работы данного механизма: представим, что Ваш сосед купил в ипотеку дорогой дом (допустим, за $500 тыс.). Следом к Вам обращается банк, в котором Ваш сосед взял ипотеку, и предлагает Вам застраховать соседа на тот случай, если он не сможет выплатить долг. То есть, если он вдруг перестанет платить, то его долг ляжет на Вас. За такую договоренность Вы регулярно будете получать от банка какие-то платежи. Вы знаете, что Ваш сосед достаточно умен, имеет стабильную работу и хорошую зарплату. Вы убеждены, что проблем с выплатой ипотеки у него не возникнет, а значит это легкий способ для Вас заработать денег, абсолютно ничего не делая. Если же проблема все-таки возникнет, то Вам придется отдавать банку полмиллиона долларов за соседа.Если "переложить" эту историю на ситуацию с российскими облигациями, то Ваш сосед здесь является Россией, банк, давший Вашему соседу ипотеку – инвестором, покупающим российские облигации, а Вы – крупным банком, дающим страховку инвестору за дополнительные средства."Дефолт" России вытряхнет американский кошелекПосле того, как мы разобрались, как это все работает, можно переходить к самому интересному.Как мы неоднократно писали (например, тут), Запад сегодня всеми силами пытается объявить России дефолт. С 25 мая прекращено действие лицензии Минфина США, позволявшей России обслуживать свой внешний долг, а западным инвесторам получать платежи по российским облигациям.То есть, предполагается, что без данной лицензии Россия не сможет своевременно исполнить свои обязательства перед держателями облигаций, а значит страну могут объявить неплатежеспособной. Как результат - РФ должна оказаться на пороге дефолта.Следует понимать, что дефолт этот будет техническим (если все же будет). Россия может заплатить по долгам и хочет это сделать, но Запад ставит палки в колеса и не дает совершить оплату. Как итог, страдают американские инвесторы, а Россия как была, так и остается платежеспособной (соответственно, экономике РФ в данном случае ничего не угрожает).Цели, преследуемые США при постоянных попытках объявить России дефолт, до конца неясны. Тем более, что заявленные ими планы неоднократно менялись (подробно об этом мы писали тут).Европа отказывается от российской нефти – разбор возможных последствий >>Однако что интересно: если дефолт России все-таки будет объявлен, то инвесторы, держащие российские облигации и CDS, могут потребовать выплаты по всем своим облигациям с крупных американских банков вместо РФ.А это, для понимания, миллиарды долларов, с которыми банки расставаться вряд ли захотят. Тем более видя, что Россия не находится в состоянии настоящего дефолта, а может (и хочет) платить сама, просто не имеет технической возможности это сделать из-за действий властей США.Полагаю, что вполне реальным вариантом развития событий будет являться поиск банками всевозможных юридических шагов, чтобы избежать выплат инвесторам из своего кармана. Для этого им, вероятно, придется обратиться в суд, где будет необходимо доказать, что дефолт в России является искусственным и страна сама вполне может расплатиться по своим долгам.И доказать они это, скорее всего, смогут, поскольку дефолт действительно создается Западом искусственно.Тогда выходит, что американские банки, чтобы не платить американским инвесторам вместо России, будут судиться с американскими властями в американском суде, доказывая всем вокруг, что в России нет дефолта. России же остается разве что запастись попкорном, потому что зрелище нас ждет интереснейшее.Звучит абсурдно? Более чем. Но за последние три с лишним месяца к необдуманным шагам Запада в попытках забросать Россию все большим количеством санкций и страшных слов многие уже привыкли. Поэтому и удивления такой сценарий не вызывает.Читайте также: Медведев назвал цели антироссийской политики Запада >>>

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Вадим Павлов

Вадим Павлов

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Вадим Павлов

сша, россия