https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-gruzii-izuchayut-sluchai-vozmojnogo-poyavleniya-ospy-obezyan-25087699.html

В Грузии изучают случаи возможного появления оспы обезьян

В Грузии изучают случаи возможного появления оспы обезьян

На этой неделе в страну должны доставить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.

2022-06-07T10:47+0500

2022-06-07T10:47+0500

2022-06-07T10:47+0500

в мире

грузия

болезнь

обезьяна

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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Один из двух подозрительных случаев возможного заболевания оспой обезьян в Грузии оказался ложным, второй находится в стадии изучения. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в эфире Первого канала, сообщает Sputnik Грузия.По словам медика, он пока не может говорить о деталях, относительно обоих случаев, включая информацию, выезжал ли пациент в другую страну.На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.Таким образом, в Грузии официально пока не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.Согласно официальным данным ВОЗ, оспа обезьян к 5 июня была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.Читайте также: Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьянИммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспыБилл Гейтс предсказывает новую пандемию

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грузия, болезнь, обезьяна