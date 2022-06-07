https://uz.sputniknews.ru/20220607/v-gruzii-izuchayut-sluchai-vozmojnogo-poyavleniya-ospy-obezyan-25087699.html
В Грузии изучают случаи возможного появления оспы обезьян
В Грузии изучают случаи возможного появления оспы обезьян
На этой неделе в страну должны доставить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.
2022-06-07T10:47+0500
2022-06-07T10:47+0500
2022-06-07T10:47+0500
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ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Один из двух подозрительных случаев возможного заболевания оспой обезьян в Грузии оказался ложным, второй находится в стадии изучения. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в эфире Первого канала, сообщает Sputnik Грузия.По словам медика, он пока не может говорить о деталях, относительно обоих случаев, включая информацию, выезжал ли пациент в другую страну.На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.Таким образом, в Грузии официально пока не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.Согласно официальным данным ВОЗ, оспа обезьян к 5 июня была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.Читайте также: Отабеков: в Узбекистане нет оспы обезьянИммунолог объяснил, кому нужно прививаться от оспыБилл Гейтс предсказывает новую пандемию
грузия
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грузия, болезнь, обезьяна
В Грузии изучают случаи возможного появления оспы обезьян
На этой неделе в страну должны доставить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.
ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik
. Один из двух подозрительных случаев возможного заболевания оспой обезьян в Грузии оказался ложным, второй находится в стадии изучения. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе в эфире Первого канала, сообщает
Sputnik Грузия.
По словам медика, он пока не может говорить о деталях, относительно обоих случаев, включая информацию, выезжал ли пациент в другую страну.
По данным Национального центра контроля заболеваний Грузии, под контроль взяты все текущие случаи с наличием подозрительной сыпи.
На этой неделе Грузия должна получить ПЦР-тесты, которые в течение двух часов могут определить наличие заболевания.
Таким образом, в Грузии официально пока не выявлено ни одного случая заражения оспой обезьян.
Напомним: вспышка заболевания началась 7 мая, когда болезнь обнаружили у туриста, вернувшегося в Великобританию из Нигерии. ВОЗ призывает страны к превентивным мерам для предотвращения распространения инфекции. И хотя именно от этого вида оспы вакцин нет, ряд стран надеется справиться с болезнью с помощью традиционной вакцины от натуральной оспы, поскольку вирусы схожи. По оценкам экспертов, эффективность старой вакцины против оспы обезьян составит 85%.
Согласно официальным данным ВОЗ, оспа обезьян к 5 июня была выявлена у 780 пациентов в 27 странах мира.