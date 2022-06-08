Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-ne-sdavat-ekzamen-v-magistraturu-novye-pravila-25117043.html
Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила
Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила
Если квота в магистратуру не наберется, Минвуз организует повторный прием учащихся, заявил Тошкулов.
2022-06-08T11:43+0500
2022-06-08T11:49+0500
общество
магистратура
экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_58487bbc5a50bf3beb9e6f18b026f2eb.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. При поступлении в магистратуру бакалавры, имеющие международный или национальный сертификат по иностранному языку, освобождается от экзамена по специальности.Об этом сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.Он также отметил, что, если квота по магистрантам не наберется, вузы проведут повторный набор учащихся.Ранее мы сообщали, что с текущего учебного года в Узбекистане студенты смогут перевестись на учебу в другие высшие образовательные учреждения только в двух случаях: переезд после заключения брака в место постоянного проживания супруга и супруги, расположенное в другом регионе, а также перевод госслужащего в другой регион.Напомним, указом президента с этого учебного года государство компенсирует оплату контракта всем женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных вузах. На это ежегодно из Госбюджета выделяют 200 млрд сумов.Читайте также: Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee579c2b73291ba6b7e7613d63942e71.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
магистратура, экзамены

Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила

11:43 08.06.2022 (обновлено: 11:49 08.06.2022)
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"Студенты филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина в г. Ташкенте
Студенты филиала Российского государственного университета нефти и газа им. Губкина в г. Ташкенте - Sputnik Узбекистан, 1920, 08.06.2022
© пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Если квота в магистратуру не наберется, Минвуз организует повторный прием учащихся, заявил Тошкулов.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. При поступлении в магистратуру бакалавры, имеющие международный или национальный сертификат по иностранному языку, освобождается от экзамена по специальности.
Об этом сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Он также отметил, что, если квота по магистрантам не наберется, вузы проведут повторный набор учащихся.
Ранее мы сообщали, что с текущего учебного года в Узбекистане студенты смогут перевестись на учебу в другие высшие образовательные учреждения только в двух случаях: переезд после заключения брака в место постоянного проживания супруга и супруги, расположенное в другом регионе, а также перевод госслужащего в другой регион.
Напомним, указом президента с этого учебного года государство компенсирует оплату контракта всем женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных вузах. На это ежегодно из Госбюджета выделяют 200 млрд сумов.
Читайте также: Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0