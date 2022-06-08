https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-ne-sdavat-ekzamen-v-magistraturu-novye-pravila-25117043.html
Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила
Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила
Если квота в магистратуру не наберется, Минвуз организует повторный прием учащихся, заявил Тошкулов.
2022-06-08T11:43+0500
2022-06-08T11:43+0500
2022-06-08T11:49+0500
общество
магистратура
экзамены
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_58487bbc5a50bf3beb9e6f18b026f2eb.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. При поступлении в магистратуру бакалавры, имеющие международный или национальный сертификат по иностранному языку, освобождается от экзамена по специальности.Об этом сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.Он также отметил, что, если квота по магистрантам не наберется, вузы проведут повторный набор учащихся.Ранее мы сообщали, что с текущего учебного года в Узбекистане студенты смогут перевестись на учебу в другие высшие образовательные учреждения только в двух случаях: переезд после заключения брака в место постоянного проживания супруга и супруги, расположенное в другом регионе, а также перевод госслужащего в другой регион.Напомним, указом президента с этого учебного года государство компенсирует оплату контракта всем женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных вузах. На это ежегодно из Госбюджета выделяют 200 млрд сумов.Читайте также: Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ee579c2b73291ba6b7e7613d63942e71.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
магистратура, экзамены
Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила
11:43 08.06.2022 (обновлено: 11:49 08.06.2022)
Если квота в магистратуру не наберется, Минвуз организует повторный прием учащихся, заявил Тошкулов.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. При поступлении в магистратуру бакалавры, имеющие международный или национальный сертификат по иностранному языку, освобождается от экзамена по специальности.
Об этом сообщил
министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Он также отметил, что, если квота по магистрантам не наберется, вузы проведут повторный набор учащихся.
Ранее мы сообщали
, что с текущего учебного года в Узбекистане студенты смогут перевестись на учебу в другие высшие образовательные учреждения только в двух случаях: переезд после заключения брака в место постоянного проживания супруга и супруги, расположенное в другом регионе, а также перевод госслужащего в другой регион.
Напомним, указом президента с этого учебного года государство компенсирует
оплату контракта всем женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных вузах. На это ежегодно из Госбюджета выделяют 200 млрд сумов.