https://uz.sputniknews.ru/20220608/kak-ne-sdavat-ekzamen-v-magistraturu-novye-pravila-25117043.html

Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила

Как не сдавать экзамен в магистратуру: новые правила

Если квота в магистратуру не наберется, Минвуз организует повторный прием учащихся, заявил Тошкулов.

2022-06-08T11:43+0500

2022-06-08T11:43+0500

2022-06-08T11:49+0500

общество

магистратура

экзамены

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/03/09/23227441_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_58487bbc5a50bf3beb9e6f18b026f2eb.jpg

ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. При поступлении в магистратуру бакалавры, имеющие международный или национальный сертификат по иностранному языку, освобождается от экзамена по специальности.Об этом сообщил министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов на пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса.Он также отметил, что, если квота по магистрантам не наберется, вузы проведут повторный набор учащихся.Ранее мы сообщали, что с текущего учебного года в Узбекистане студенты смогут перевестись на учебу в другие высшие образовательные учреждения только в двух случаях: переезд после заключения брака в место постоянного проживания супруга и супруги, расположенное в другом регионе, а также перевод госслужащего в другой регион.Напомним, указом президента с этого учебного года государство компенсирует оплату контракта всем женщинам, обучающимся в магистратуре в государственных вузах. На это ежегодно из Госбюджета выделяют 200 млрд сумов.Читайте также: Как студентов обеспечивают жильем рассказал Минвуз

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

магистратура, экзамены