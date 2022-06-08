https://uz.sputniknews.ru/20220608/zaxarova-ssha-postavili-na-kartu-vse-pytayas-pokazat-svoe-dominirovanie-v-mire-25124571.html
Захарова: США поставили на карту все, пытаясь показать свое доминирование в мире
Захарова: США поставили на карту все, пытаясь показать свое доминирование в мире
Мария Захарова об администрации США и ситуации с отменой визита главы МИД Сергея Лаврова в Сербию.
2022-06-08T13:42+0500
2022-06-08T13:42+0500
2022-06-08T13:42+0500
россия
мария захарова
сша
мид рф
сергей лавров
сербия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24006264_0:147:2833:1741_1920x0_80_0_0_95828ec1f0d025e242f74aa092071044.jpg
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Американская администрация потеряла последнюю деликатность, пытаясь демонстрировать доминирование в мире, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что ситуация с отменой визита главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – один из примеров подобного стремления к доминированию. Ранее сербская газета "Вечерние новости" опубликовала фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство самолета с российской правительственной делегацией на борту. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию выступили в роли "подпевал Запада". Он также назвал ситуацию вокруг своего сорванного визита - немыслимой и возмутительной.Читайте также: Президент Сербии хочет подписать новый газовый договор с РоссиейЗахарова отреагировала на политизацию спорта
россия
сша
сербия
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/04/0f/24006264_158:0:2675:1888_1920x0_80_0_0_74dc831590229a0799851dbab091df3e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мария захарова, сша, мид рф, сергей лавров, сербия
Захарова: США поставили на карту все, пытаясь показать свое доминирование в мире
Официальный представитель МИД России Захарова об администрации США и ситуации с отменой визита главы МИД Сергея Лаврова в Сербию.
ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik.
Американская администрация потеряла последнюю деликатность, пытаясь демонстрировать доминирование в мире, заявила в эфире радио Sputnik
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Здесь вопрос не в том, что они каким-то образом должны сохранить лицо, приличия и так далее. Они все поставили на карту – внутренняя политика, электоральные процессы, цены на энергоносители – только для того, чтобы продемонстрировать глобальное доминирование на конкретном примере. Поэтому здесь уже не до деликатности – здесь нужно сделать все, чтобы показать, что они в силе", – сказала дипломат.
Она добавила, что ситуация с отменой визита главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – один из примеров подобного стремления к доминированию.
Ранее сербская газета "Вечерние новости" опубликовала фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство самолета с российской правительственной делегацией на борту.
В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию выступили в роли "подпевал Запада". Он также назвал ситуацию вокруг своего сорванного визита - немыслимой и возмутительной.