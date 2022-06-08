https://uz.sputniknews.ru/20220608/zaxarova-ssha-postavili-na-kartu-vse-pytayas-pokazat-svoe-dominirovanie-v-mire-25124571.html

Захарова: США поставили на карту все, пытаясь показать свое доминирование в мире

Захарова: США поставили на карту все, пытаясь показать свое доминирование в мире

Мария Захарова об администрации США и ситуации с отменой визита главы МИД Сергея Лаврова в Сербию.

2022-06-08T13:42+0500

2022-06-08T13:42+0500

2022-06-08T13:42+0500

россия

мария захарова

сша

мид рф

сергей лавров

сербия

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ТАШКЕНТ, 8 июн – Sputnik. Американская администрация потеряла последнюю деликатность, пытаясь демонстрировать доминирование в мире, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что ситуация с отменой визита главы МИД России Сергея Лаврова в Сербию – один из примеров подобного стремления к доминированию. Ранее сербская газета "Вечерние новости" опубликовала фотографии решений МИД Болгарии, Северной Македонии и Черногории о запрете на пролет через их воздушное пространство самолета с российской правительственной делегацией на борту. В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что ему жаль те страны, которые в ситуации с его визитом в Сербию выступили в роли "подпевал Запада". Он также назвал ситуацию вокруг своего сорванного визита - немыслимой и возмутительной.Читайте также: Президент Сербии хочет подписать новый газовый договор с РоссиейЗахарова отреагировала на политизацию спорта

россия

сша

сербия

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мария захарова, сша, мид рф, сергей лавров, сербия