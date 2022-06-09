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https://uz.sputniknews.ru/20220609/fermery-uzbekistana-nachnut-sledit-za-polyami-so-smartfonov--foto-25174259.html
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов — фото
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов — фото
Читайте о самых интересных разработках в сфере сельского хозяйства Узбекистана.
2022-06-09T19:33+0500
2022-06-09T19:33+0500
общество
сельское хозяйство
фермер
узбекистан
поля
смартфон
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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Элина Бекназарова. Текущая неделя в Ташкенте проходит под знаком сельского хозяйства – в столице в понедельник стартовала выставка инновационных технологий в аграрном секторе.SputnikУзбекистан уже рассказывал об открытии выставки, а теперь публикует интервью с заместителем начальника управления Министерства инноваций Ахтамом Далиевым – о самых интересных разработках аграриев Узбекистана, сотрудничестве с другими странами и влиянии инноваций как на экспорт, так и на внутренний рынок.Мясо станет еще вкуснееОдним из самых обсуждаемых экспонатов выставки стала сверчковая мука. Пользователи соцсетей шутили: дескать, не предложат ли однажды такую муку людям? Ответ на этот вопрос: нет. Сверчковая мука – это исключительно корм для животных, его планируют включить в рацион питания крупнорогатого скота, рыб и птиц.Дело в том, что сверчковая мука – это натуральная добавка для корма. Она содержит большое количество белка и потому позволяет увеличить массу животного."Сырье" для такой муки в Узбекистане получают двумя способами – выращивают искусственно или собирают насекомых в сезон их нашествия на сельскохозяйственные поля, затем сушат и перемалывают в муку.Для чего нужны новые породы кроликовЕще одной темой выставки стало кролиководство. На сегодняшний день государство поддерживает разведение кроликов – в стране появился даже Центр генетики кролиководства. Его научные сотрудники проводят исследования различных пород этих животных – например, изучают бургундских кроликов (данная порода считается мясной – одна взрослая особь может давать в год до 50 крольчат, что равняется 2 центнерам мяса). Также ученые исследуют породу фландр, которая тоже является мясной.Кроме этого, в Центре генетики занимаются венскими кроликами и кроликами мардер – обе эти породы известны качественным мехом. Все эти исследования позволят узбекистанским специалистам в ближайшее время вывести новый вид кроликов. Как рассказал Ахтам Далиев, сегодня кластеры по разведению кроликов открыты в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Андижанской областях."Планируется создать крупный кластер кролиководческих хозяйств, в которых будут выращиваться более 25 тыс крольчат. В Андижанском кластере есть кролики весом 25 кг. Мех кроликов будет использоваться для шитья одежды и дальнейшего экспорта. Из крольчатины планируем делать консервы и поставлять на рынок", - отметил Ахтам Далиев.Анализируя поля через смартфонПомогут развивать сельское хозяйство и дроны. Благодаря им можно будет анализировать состояние поля большой площади с помощью снимка с высоты. В технологию беспилотного аппарата внедрен искусственный интеллект. Так, устройство, поднимаясь на высоту, автоматически направляется в ту точку поля, где необходим полив либо удобрение. Это во многом упрощает работу фермеров. Управлять механизмом они могут через свои смартфоны.Как рассказал Ахтам Далиев, в разработке системы участвовали как узбекистанские, так и российские компании. Новую технологию уже применяют в сельском хозяйстве, но, вполне вероятно, она распространится и на другие отрасли. Например, дроны окажутся полезны в кадастровой службе для изучения местности.Технологии увеличивают экспортИменно к такому выводу можно прийти, ознакомившись с экспонатами выставки. Например, на Неделе инноваций в сельском хозяйстве стало известно, что Узбекистан вывел десять новых видов огурцов. Их планируют экспортировать в соседние страны: Казахстан, Кыргызстан и Россию. Тем более, что спрос на узбекистанскую агропродукцию в этих странах растет.Напомним, с января по апрель этого года Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции почти на $240 млн, что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом, как сообщает Госкомстат, основной рынок экспорта в сегменте плодоовощной продукции приходятся на Россию (24,7% или $59 млн), второе место занимает Казахстан (23,8% или $57 млн).Также известно, что узбекистанские и российские специалисты стали вместе реализовывать проекты по виноградарству и виноделию. Таким образом, Узбекистан наладил сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" - совместно ученые разрабатывают новые сорта винограда.Читайте также:В Узбекистане испытывают сорта цветного хлопка - фотоВидео: цены на хлеб и муку в Узбекистане стабилизируются — экономист
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сельское хозяйство, фермер, узбекистан, поля, смартфон

Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов — фото

19:33 09.06.2022
© SputnikФермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
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О самых интересных разработках в сфере сельского хозяйства Узбекистана читайте в материале Sputnik.
ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik, Элина Бекназарова. Текущая неделя в Ташкенте проходит под знаком сельского хозяйства – в столице в понедельник стартовала выставка инновационных технологий в аграрном секторе.
© SputnikФермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов
© Sputnik
SputnikУзбекистан уже рассказывал об открытии выставки, а теперь публикует интервью с заместителем начальника управления Министерства инноваций Ахтамом Далиевым – о самых интересных разработках аграриев Узбекистана, сотрудничестве с другими странами и влиянии инноваций как на экспорт, так и на внутренний рынок.
© SputnikФермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.06.2022
Фермеры Узбекистана начнут следить за полями со смартфонов
© Sputnik

Мясо станет еще вкуснее

Одним из самых обсуждаемых экспонатов выставки стала сверчковая мука. Пользователи соцсетей шутили: дескать, не предложат ли однажды такую муку людям? Ответ на этот вопрос: нет. Сверчковая мука – это исключительно корм для животных, его планируют включить в рацион питания крупнорогатого скота, рыб и птиц.
Дело в том, что сверчковая мука – это натуральная добавка для корма. Она содержит большое количество белка и потому позволяет увеличить массу животного.
"Сырье" для такой муки в Узбекистане получают двумя способами – выращивают искусственно или собирают насекомых в сезон их нашествия на сельскохозяйственные поля, затем сушат и перемалывают в муку.
"После того, как мы объявили о наших планах на производство сверчковой муки, швейцарские специалисты заявили о таких же планах в сфере сельского хозяйства. Думаю, факт того, что мы на шаг впереди, показывает, что мы на верном пути в развитии этой отрасли. Сверчковая мука предназначена только для корма животных", - еще раз подчеркнул Ахтам Далиев.

Для чего нужны новые породы кроликов

Еще одной темой выставки стало кролиководство. На сегодняшний день государство поддерживает разведение кроликов – в стране появился даже Центр генетики кролиководства. Его научные сотрудники проводят исследования различных пород этих животных – например, изучают бургундских кроликов (данная порода считается мясной – одна взрослая особь может давать в год до 50 крольчат, что равняется 2 центнерам мяса). Также ученые исследуют породу фландр, которая тоже является мясной.
Кроме этого, в Центре генетики занимаются венскими кроликами и кроликами мардер – обе эти породы известны качественным мехом. Все эти исследования позволят узбекистанским специалистам в ближайшее время вывести новый вид кроликов. Как рассказал Ахтам Далиев, сегодня кластеры по разведению кроликов открыты в Кашкадарьинской, Сырдарьинской, Андижанской областях.
Почему Узбекистан заинтересован в развитии кролиководства? Три года назад Министерство здравоохранения утверждало меню для детских садов и школ. В него входят и блюда, содержащие крольчатину, поскольку белок кроличьего мяса усваивается на 90%. К тому же в нем мало холестерина. Питательная ценность одного килограмма этого продукта равна почти 1,5 кг говядины хорошего качества.
"Планируется создать крупный кластер кролиководческих хозяйств, в которых будут выращиваться более 25 тыс крольчат. В Андижанском кластере есть кролики весом 25 кг. Мех кроликов будет использоваться для шитья одежды и дальнейшего экспорта. Из крольчатины планируем делать консервы и поставлять на рынок", - отметил Ахтам Далиев.

Анализируя поля через смартфон

Помогут развивать сельское хозяйство и дроны. Благодаря им можно будет анализировать состояние поля большой площади с помощью снимка с высоты. В технологию беспилотного аппарата внедрен искусственный интеллект. Так, устройство, поднимаясь на высоту, автоматически направляется в ту точку поля, где необходим полив либо удобрение. Это во многом упрощает работу фермеров. Управлять механизмом они могут через свои смартфоны.
Как рассказал Ахтам Далиев, в разработке системы участвовали как узбекистанские, так и российские компании. Новую технологию уже применяют в сельском хозяйстве, но, вполне вероятно, она распространится и на другие отрасли. Например, дроны окажутся полезны в кадастровой службе для изучения местности.

Технологии увеличивают экспорт

Именно к такому выводу можно прийти, ознакомившись с экспонатами выставки. Например, на Неделе инноваций в сельском хозяйстве стало известно, что Узбекистан вывел десять новых видов огурцов. Их планируют экспортировать в соседние страны: Казахстан, Кыргызстан и Россию. Тем более, что спрос на узбекистанскую агропродукцию в этих странах растет.
Напомним, с января по апрель этого года Узбекистан экспортировал плодоовощной продукции почти на $240 млн, что на 23% больше показателя за аналогичный период прошлого года. При этом, как сообщает Госкомстат, основной рынок экспорта в сегменте плодоовощной продукции приходятся на Россию (24,7% или $59 млн), второе место занимает Казахстан (23,8% или $57 млн).
Также известно, что узбекистанские и российские специалисты стали вместе реализовывать проекты по виноградарству и виноделию. Таким образом, Узбекистан наладил сотрудничество с российским Национальным исследовательским центром "Курчатовский институт" - совместно ученые разрабатывают новые сорта винограда.
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