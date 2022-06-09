https://uz.sputniknews.ru/20220609/komu-vredno-est-myaso--ekspert-25180340.html
Кому вредно есть мясо – эксперт
Кому вредно есть мясо – эксперт
Нутрициолог рассказала при каких болезнях лучше воздержаться от мяса.
2022-06-09T23:01+0500
2022-06-09T23:01+0500
2022-06-09T23:01+0500
это интересно
мясо
здоровье
болезнь
аллергия
эксперт
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Людям с заболеваниями сердца и почек следует отказаться от мяса, считает врач-нутрициолог Роксанна Эксани. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Eat This, Not That.Употребление мяса может привести к повышению холестерина и артериального давления, что негативно влияет на здоровье человека."Некоторые исследования даже заявляют о вероятности развития диабета и снижении продолжительности жизни из-за чрезмерного употребления красного мяса", — рассказала врач.Особенно вредный вид мяса – красное. Оно не рекомендуется людям с аллергией на молекулу галактозы. Симптомы аллергии: тошнота, рвота, диарея, кашель, сыпь на коже, боль в сердце, пониженное давление, воспаление горла, губ и даже глаз.Также от красного мяса лучше отказаться людям с болезнями сердца и почек, так как в нем много трансжиров.Врач особо выделяет категорию людей, в чьих семьях были случаи заболевания раком. По ее мнению, красное мясо вызывает рак кишечника.Читайте также:Почему диетологи не считают смузи достойной заменой приему пищиУченые назвали лучший продукт для мозга
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мясо, здоровье, болезнь, аллергия, эксперт
Кому вредно есть мясо – эксперт
Нутрициолог рассказала при каких болезнях лучше воздержаться от мяса.
Людям с заболеваниями сердца и почек следует отказаться от мяса, считает врач-нутрициолог Роксанна Эксани. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на портал Eat This, Not That.
Употребление мяса может привести к повышению холестерина и артериального давления, что негативно влияет на здоровье человека.
"Некоторые исследования даже заявляют о вероятности развития диабета и снижении продолжительности жизни из-за чрезмерного употребления красного мяса", — рассказала врач.
Особенно вредный вид мяса – красное. Оно не рекомендуется людям с аллергией на молекулу галактозы. Симптомы аллергии: тошнота, рвота, диарея, кашель, сыпь на коже, боль в сердце, пониженное давление, воспаление горла, губ и даже глаз.
Также от красного мяса лучше отказаться людям с болезнями сердца и почек, так как в нем много трансжиров.
Врач особо выделяет категорию людей, в чьих семьях были случаи заболевания раком. По ее мнению, красное мясо вызывает рак кишечника.