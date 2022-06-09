https://uz.sputniknews.ru/20220609/nepogoda-nynche-v-mode-prognoz-na-vyxodnye-25174889.html

Непогода нынче в моде: прогноз на выходные

Непогода нынче в моде: прогноз на выходные

О том, какая погода ожидается на выходных, читайте в материале.

2022-06-09T19:54+0500

2022-06-09T19:54+0500

2022-06-09T19:54+0500

общество

погода

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ТАШКЕНТ, 9 июн — Sputnik. Синоптики спрогнозировали ухудшение погоды на территории республики.На протяжении всех выходных с 11 по 14 июня в предгорных и горных районах переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, возможен град. Температура воздуха составит 25-27 градусов. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.В субботу 11 июня на всей остальной территории республики ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер. Температура воздуха составит 32-37 градусов. Ветер усилится до 17-22 м/с.В воскресенье 12 июня в Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях ожидаются кратковременный дождь, гроза и ветер. Температура воздуха составит 32-37 градусов. Ветер усилится до 17-22 м/с.В тот же день 12 июня в Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской, Навоийской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областях будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха составит 32-37 градусов. Ветер усилится до 17-22 м/с.В понедельник 13 июня осадков не ожидается во всех областях и районах республики. Температура воздуха составит 35-37 градусов. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Во вторник 14 июня в Узбекистане сухо и малооблачно. Ветер западный с переходом на восточный 7-12 м/с.Напомним: Узгидромет распространил экстренное предупреждение об опасности селей в предгорных и горных районах страны.Читайте также:В Самарканде стала доступна аренда электрокаров

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