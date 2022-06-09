https://uz.sputniknews.ru/20220609/shavkat-mirziyoev-oznakomilsya-s-proektami-v-sfere-vodopolzovaniya-25145026.html

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в сфере водопользования

Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектами в сфере водопользования

Как в Сурхандарьинской области будут решать проблемы водопользования, читайте в нашем материале.

2022-06-09T07:45+0500

2022-06-09T07:45+0500

2022-06-09T07:45+0500

общество

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

сурхандарьинская область

вода

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ТАШКЕНТ, 9 июн – Sputnik. Жителей Сурхандарьинской области обеспечат чистой питьевой водой на 90%. На сегодняшний день доступ к централизованному питьевому водоснабжению имеют только 58%.Об этом стало известно в ходе презентации проектов "По модернизации водохранилищ и улучшению питьевого водоснабжения в Сурхандарьинской области", которую представили президенту Шавкату Мирзиёеву, сообщает пресс-служба главы государства.Лидеру Узбекистана доложили о работе и дальнейших задачах АО "Узбекгидроэнерго", в ведении которого состоят шесть водохранилищ.Президент поручил повысить безопасность всех водохранилищ за счет модернизации, обновления гидромеханического оборудования и измерительных приборов, цифровизации системы.Агентству космических исследований и технологий поручено вести мониторинг состояния водохранилищ, обеспечивать космическими снимками и данными.Также на Гиссаракском и Ахангаранском водохранилищах построят две малые гидроэлектростанции мощностью 22 млн. киловатт-часов в год.Помимо этого, определили задачи по привлечению частного сектора к строительству малых ГЭС и подготовке специалистов с высшим образованием и среднего персонала.Ранее президент инициировал проект по прокладке водопровода из Тупалангского водохранилища. На сегодняшний день проложили 47 км труб, и питьевая вода начала поступать в центр Сарыасийского района. До конца года водопровод доведут до Денауского и Шурчинского районов.В целом проект предусматривает строительство сооружения по очистке 200 тыс. кубометров воды в сутки и прокладку почти 400 км. магистральных труб. В результате обеспеченность жителей области чистой питьевой водой достигнет 90%.Также глава государства подчеркнул необходимость восстановления водопроводных сетей внутри районов и махаллей, строительства новых сетей и организации качественного обслуживания.Читайте также: Ташкент отстраивается: Мирзиёеву показали, как изменится столица

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президент узбекистана, шавкат мирзиёев, сурхандарьинская область, вода