https://uz.sputniknews.ru/20220330/mirziyoev-i-erdogan-zapustili-novuyu-tes-pod-tashentom--foto-23646904.html

Мирзиёев и Эрдоган запустили новую ТЭС под Ташкентом — фото

Мирзиёев и Эрдоган запустили новую ТЭС под Ташкентом — фото

Какие планы у Узбекистана до 2026 года и какие проекты помогает реализовать не только Турция, но и Россия — читайте в материале.

2022-03-30T08:57+0500

2022-03-30T08:57+0500

2022-03-30T09:39+0500

экономика

тэс

шавкат мирзиёев

реджеп тайип эрдоган

ташкент

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ТАШКЕНТ, 30 мар — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган запустили новую тепловую электростанцию (ТЭС).Она расположена в Кибрайском районе Ташкентской области. Мощность электростанции составляет 240 мегаватт. Как ожидается, ТЭС будет вырабатывать 2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии в год.Еще одна газопоршневая электростанция мощностью 220 мегаватт появится в в Хавасском районе Сырдарьинской области она будет вырабатывать — объем выработанной электроэнергии составит 1,7 миллиарда киловатт-часов в год. Объект также построят при участии турецкой стороны.Власти рассчитывают сэкономить 12 миллиардов кубометров газа в год.Между тем в энергетических проектах Узбекистана активное участие также принимает Россия.В феврале российской энергомашиностроительной компании АО "Силовые машины" объявил о завершении модернизации Фархадской ГЭС в Сырдарьинской области. Ее мощность увеличена со 114 до 127 мегаватт.Сколько новых ТЭС появилось в Узбекистане в 2022 году >>До 2030 года власти намерены увеличить мощности гидроэнергетики в 1,7 раза — до 3416 МВт за счет строительства новых и модернизации действующих ГЭС. Здесь также задействованы "Силовые машины".Компания осуществит строительство и модернизацию еще пяти ГЭС в Узбекистане (без учета Фархадской ГЭС) мощностью 275 МВт и стоимостью 138,4 миллиона евро.В частности, Москва и Ташкент строят вторую по мощности гидроэлектростанцию в Ташобласти — Пскемскую ГЭС.Читайте также:

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