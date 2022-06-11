https://uz.sputniknews.ru/20220611/polyanskiy-poxoje-chto-putin-pravit-i-v-ssha-25221333.html

Полянский: Похоже, что Путин правит и в США

Полянский: Похоже, что Путин правит и в США

Полянский назвал попытку Байдена обвинить Россию в инфляции в США неубедительной и тщетной.

2022-06-11T12:09+0500

2022-06-11T12:09+0500

2022-06-11T12:09+0500

в мире

сша

россия

джо байден

санкции

инфляция

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ТАШКЕНТ, 11 июн – Sputnik. Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский назвал слова президента США Джо Байдена о "налоге Путина" на еду и топливо, который якобы платят американцы, неубедительной и тщетной попыткой свалить на других вину за собственные неудачи, сообщает РИА Новости.Глава Белого дома, выступая после публикации майских показателей инфляции, заявил, что США "никогда не видели ничего подобного "налогу Путина" сразу на еду и бензин".Ранее профессор прикладной экономики, основатель Института прикладной экономики, глобального здравоохранения и изучения предпринимательства Джонса Хопкинса Стив Ханке в интервью Asia Times заявил:При этом профессор раскритиковал заявления президента США Джо Байдена о том, что инфляция в США якобы спровоцирована действиями России. Ханке подчеркнул, что проблемы в США вызваны действиями администраций Байдена и Дональда Трампа, которые во время пандемии печатали и тратили деньги, как "пьяные матросы".После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной и уточнила, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы.Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, включающий около сотни инициатив.Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Читайте также: Американский профессор сравнил ущерб от санкций для России и ЗападаСтраны СНГ создали план реагирования на санкции

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сша, россия, джо байден, санкции, инфляция