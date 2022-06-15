https://uz.sputniknews.ru/20220615/ao-uzbekiston-temir-yullari-obyavilo-datu-nachala-novogo-marshruta-v-dushanbe-25317728.html
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала нового маршрута в Душанбе
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала нового маршрута в Душанбе
Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Время в пути 21 час.
2022-06-15T11:57+0500
2022-06-15T11:57+0500
2022-06-15T11:57+0500
общество
ташкент
душанбе
поезд
движение поездов
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ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik. Между столицами Узбекистана и Таджикистана запускают пассажирский поезд. Об этом сообщает пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".Поезда будут курсировать с 20 июня:Пассажирский поезд №301/302 по маршруту “Душанбе – Ташкент – Душанбе” состоит из 10 вагонов: 4 купе, 5 плацкартных и вагона-ресторана.Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Время в пути — 21 час.Ранее стало известно, что РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном.Так, с 23 июня начнут курсировать поезд №5/6 "Ташкент – Самара" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям), с 25 июня – поезд №323/324 "Ташкент – Волгоград" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан России и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Узбекистаном закрыли в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.Читайте также: Сегодня возобновилось железнодорожное сообщение с Казахстаном В РЖД назвали дату возобновления пассажирского ж/д сообщения с УзбекистаномАэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Ташкент
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ташкент, душанбе, поезд, движение поездов
АО "Узбекистон темир йуллари" объявило дату начала нового маршрута в Душанбе
Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Время в пути — 21 час.
ТАШКЕНТ, 15 июн – Sputnik.
Между столицами Узбекистана и Таджикистана запускают пассажирский поезд. Об этом сообщает
пресс-служба АО "Узбекистон темир йуллари".
Поезда будут курсировать с 20 июня:
из Душанбе по понедельникам и прибывать в Ташкент во вторник в 13.43 часов;
отбытие из Ташкента — во вторник в 16.15 часов, прибытие в Душанбе — в среду.
Пассажирский поезд №301/302 по маршруту “Душанбе – Ташкент – Душанбе” состоит из 10 вагонов: 4 купе, 5 плацкартных и вагона-ресторана.
Расстояние от Ташкента до Душанбе по железной дороге составляет 916 км. Время в пути — 21 час.
Ранее стало известно, что РЖД возобновят пассажирское железнодорожное сообщение с Узбекистаном.
Так, с 23 июня начнут курсировать поезд №5/6 "Ташкент – Самара" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по четвергам) и из Самары (по воскресеньям), с 25 июня – поезд №323/324 "Ташкент – Волгоград" с отправлением раз в неделю из Ташкента (по субботам) и из Волгограда (по вторникам).
Все ранее действовавшие санитарные ограничения для граждан России и Узбекистана при въезде на территории стран сняты, ПЦР-тест не требуется.
Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и Узбекистаном закрыли в марте 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.