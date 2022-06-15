https://uz.sputniknews.ru/20220615/k-2026-godu-na-rynke-uzbekistana-budet-80-otechestvennyx-lekarstv--voitov-25322267.html

К 2026 году на узбекистанском рынке будет 80% отечественных лекарств — Воитов

К 2026 году на узбекистанском рынке будет 80% отечественных лекарств — Воитов

Фармрынок Узбекистана третий по величине среди стран СНГ.

2022-06-15T14:41+0500

2022-06-15T14:41+0500

2022-06-15T15:25+0500

общество

лекарств

узбекистан

фармацевтика

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. За последние пять лет в Узбекистане запустили около сотни новых инвестиционных проектов на общую сумму более 500 млн сумов. Об этом рассказал первый заместитель министра инвестиций и внешней торговли Азиз Воитов на проходящем в Ташкенте Первом Международном фармацевтическом форуме, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам Воитова, 65 проектов создано с участием зарубежных инвесторов. В результате объем производства фармацевтической продукции увеличился в 2,5 раза, а экспорт почти в пять раз. Появилось более 7 тыс. рабочих мест.Он также напомнил, что фармрынок Узбекистана третий по величине среди стран СНГ. И при этом один из самых быстрорастущих в регионе - около 10% в год."В стране создан Фонд прямых инвестиций Узбекистана с капиталом в $1 млрд для софинансирования приоритетных проектов с частными инвесторами. Фонд открыт к рассмотрению предложений по организации фармпредприятий в Узбекистане",- отметил Азиз Воитов.Он также подчеркнул, что производители в Узбекистане могут воспользоваться преимуществами свободной торговли со странами СНГ, общая численность населения которых почти 300 млн человек.Читайте также:Мусаев раскрыл, сколько денег выделят в этом году на охрану здоровья населенияРоссийские ученые создали препарат против рака, сохраняющий здоровые клетки

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лекарств, узбекистан, фармацевтика