https://uz.sputniknews.ru/20220615/v-ferganskoy-oblasti-sozdadut-novye-sovmestnye-s-rossiey-proizvodstva-25332999.html

В Ферганской области создадут новые совместные с Россией производства

В Ферганской области создадут новые совместные с Россией производства

Делегация Ферганской области во время визитом в Свердловскую область договорилась о сотрудничестве с двумя крупными предприятиями.

2022-06-15T16:26+0500

2022-06-15T16:26+0500

2022-06-15T16:26+0500

экономика

ферганская область

производство

делегация

свердловская область

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ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ферганской области Узбекистана будут созданы совместные производственные предприятия с компаниями Свердловской области России, сообщает пресс-служба областной администрации.Как отмечается, в данное время в этом российской регионе находится узбекская делегация во главе с помощником хокима области по вопросам развития промышленности Акмалом Пулатовым.Стороны обсуждают развитие торгово-экономических связей, увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, текстильной, кожевенно-обувной промышленности.Кроме того, в повестке дня расширение сотрудничества в области машиностроения, строительства, производства бумаги и деревообработки, а также локализация производства востребованной продукции на основе предложений предпринимателей.Говорят и о перспективах реализации совместных проектов в области образования и науки.“Представители нашего региона побывали на предприятии по производству редукторов ОАО "Редуктор" в Екатеринбурге и ознакомились с производственными процессами”, — говорится в сообщении.В ходе этого посещения обсуждены вопросы создания совместного предприятия по производству редукторов в Ферганской области.Члены делегации Ферганской области также посетили предприятие "Уралхимпласт" в городе Нижний Тагил. Оно основано в 1938 году и является одним из ведущих в России поставщиков синтетических масел для различных отраслей промышленности.По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве по налаживанию производства в Ферганской области сырья и готовой продукции, производимой на предприятии и в настоящее время импортируемой в Узбекистан.Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных 7,5 миллиардов долларов. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также:Делегация Узбекистана побывала в МосквеСырдарья и Алтай наращивают сотрудничество

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ферганская область, производство, делегация, свердловская область