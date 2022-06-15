https://uz.sputniknews.ru/20220615/v-ferganskoy-oblasti-sozdadut-novye-sovmestnye-s-rossiey-proizvodstva-25332999.html
В Ферганской области создадут новые совместные с Россией производства
В Ферганской области создадут новые совместные с Россией производства
Делегация Ферганской области во время визитом в Свердловскую область договорилась о сотрудничестве с двумя крупными предприятиями.
2022-06-15T16:26+0500
2022-06-15T16:26+0500
2022-06-15T16:26+0500
экономика
ферганская область
производство
делегация
свердловская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25331892_0:102:1018:676_1920x0_80_0_0_228cf5450aa2e2d10039c538790be1d4.jpg
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik. В Ферганской области Узбекистана будут созданы совместные производственные предприятия с компаниями Свердловской области России, сообщает пресс-служба областной администрации.Как отмечается, в данное время в этом российской регионе находится узбекская делегация во главе с помощником хокима области по вопросам развития промышленности Акмалом Пулатовым.Стороны обсуждают развитие торгово-экономических связей, увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, текстильной, кожевенно-обувной промышленности.Кроме того, в повестке дня расширение сотрудничества в области машиностроения, строительства, производства бумаги и деревообработки, а также локализация производства востребованной продукции на основе предложений предпринимателей.Говорят и о перспективах реализации совместных проектов в области образования и науки.“Представители нашего региона побывали на предприятии по производству редукторов ОАО "Редуктор" в Екатеринбурге и ознакомились с производственными процессами”, — говорится в сообщении.В ходе этого посещения обсуждены вопросы создания совместного предприятия по производству редукторов в Ферганской области.Члены делегации Ферганской области также посетили предприятие "Уралхимпласт" в городе Нижний Тагил. Оно основано в 1938 году и является одним из ведущих в России поставщиков синтетических масел для различных отраслей промышленности.По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве по налаживанию производства в Ферганской области сырья и готовой продукции, производимой на предприятии и в настоящее время импортируемой в Узбекистан.Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных 7,5 миллиардов долларов. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.Читайте также:Делегация Узбекистана побывала в МосквеСырдарья и Алтай наращивают сотрудничество
ферганская область
свердловская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/0f/25331892_1:0:1018:763_1920x0_80_0_0_7f4a2bdf09216208a47456e4892d88a7.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ферганская область, производство, делегация, свердловская область
В Ферганской области создадут новые совместные с Россией производства
Делегация Ферганской области во время визитом в Свердловскую область договорилась о сотрудничестве с двумя крупными предприятиями.
ТАШКЕНТ, 15 июн — Sputnik.
В Ферганской области Узбекистана будут созданы совместные производственные предприятия с компаниями Свердловской области России, сообщает
пресс-служба областной администрации.
Как отмечается, в данное время в этом российской регионе находится узбекская делегация во главе с помощником хокима области по вопросам развития промышленности Акмалом Пулатовым.
Стороны обсуждают развитие торгово-экономических связей, увеличение объемов экспорта сельскохозяйственной продукции, текстильной, кожевенно-обувной промышленности.
Кроме того, в повестке дня расширение сотрудничества в области машиностроения, строительства, производства бумаги и деревообработки, а также локализация производства востребованной продукции на основе предложений предпринимателей.
Говорят и о перспективах реализации совместных проектов в области образования и науки.
“Представители нашего региона побывали на предприятии по производству редукторов ОАО "Редуктор" в Екатеринбурге и ознакомились с производственными процессами”, — говорится в сообщении.
В ходе этого посещения обсуждены вопросы создания совместного предприятия по производству редукторов в Ферганской области.
Члены делегации Ферганской области также посетили предприятие "Уралхимпласт" в городе Нижний Тагил. Оно основано в 1938 году и является одним из ведущих в России поставщиков синтетических масел для различных отраслей промышленности.
По итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве по налаживанию производства в Ферганской области сырья и готовой продукции, производимой на предприятии и в настоящее время импортируемой в Узбекистан.
Россия остается ключевым инвестиционным и торговым партнером Узбекистана. В прошлом году товарооборот между странами вырос на треть до рекордных 7,5 миллиардов долларов. С начала текущего года товарооборот увеличился на 40%.
Сегодня в Узбекистане успешно работают более 2000 совместных предприятий с российским участием, а объем российских инвестиций в экономику страны превышает $10 млрд.