https://uz.sputniknews.ru/20220616/poslednie-novosti-o-spetsoperatsii-na-ukraine--glavnoe-na-16-iyunya-25361185.html

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 16 июня

Последние новости о спецоперации на Украине — главное на 16 июня

Киев получил от западных государств только 10% от необходимого вооружения.

2022-06-16T13:41+0500

2022-06-16T13:41+0500

2022-06-16T13:41+0500

специальная военная операция россии в донбассе

украина

киев

оружие

вооружение

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. О последних событиях, произошедших в ходе спецоперации России на Украине по состоянию на 16 июня, а также о заявлениях, сделанных в это время, сообщает Минобороны РФ.Соединенным Штатам и их союзникам становится все труднее помогать Киеву, так как список необходимого украинской стороне оружия все время меняется, сообщила американский постпред при НАТО Джулианн Смит. По ее словам, некоторые союзники Штатов "отдали практически все, что у них было". Она призналась, что эти государства уже сильно беспокоятся из-за значительного уменьшения своих запасов и теперь хотят понять, как еще можно помочь Киеву. Замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что они получили от западных государств только 10% от необходимого им вооружения.Президент США Байден заявил об отправленной Киеву новой партии военной помощи примерно на $1 млрд. Она состоит из дополнительного артиллерийского орудия, средств береговой защиты, боеприпасов для артиллерии и передовых ракетных систем, тактического транспорта для буксировки, двух систем противокорабельных ракет "Гарпун", тысячи защищенных радиостанций и приборов ночного видения, тепловизоров и другой оптики."Украинские войска ежедневно теряют в Донбассе до тысячи солдат убитыми и ранеными, а среднесуточные потери украинской армии — 200-500 человек", — сообщил Давид Арахамия, возглавлявший делегацию Киева на переговорах с Россией.Он сейчас находится с визитом в Вашингтоне. Слова Арахамии сильно отличаются от информации Киева и Пентагона. Президент Владимир Зеленский 1 июня заявил, что украинская армия теряет "60-100 солдат в день убитыми и около 500 ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня говорил, что украинские подразделения ежедневно теряют до 100 человек убитыми. Советник офиса Зеленского Михаил Подоляк в тот же день заявил, что каждый день потери ВСУ составляют "от 100 до 200 человек". Глава комитета начальников штабов ВС США Марк Милли 15 июня сообщил, что Украина теряет убитыми около 100 человек в сутки, ранеными — порядка 100-300.Штаты, вооружая Украину, "продлевают ее беды", отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Российские комплексы и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в рамках операции оставили украинских силовиков без "глаз" и "ушей", заявили в госкорпорации "Ростех"."Самые разные системы РЭБ сейчас успешно проходят проверку боем: глушат каналы связи противника, системы наведения, оставляя их без "глаз" и "ушей". Подтверждают способность эффективно бороться с беспилотниками, подавлять каналы управления и передачи данных между оператором и дроном, спутниковую навигацию", — подчеркнули в "Ростехе".Английское издание Telegraph заявило, что российские военнослужащие взяли в плен в пригороде Харькова двух американских наемников, воевавших на стороне Киева. Пленены 39-летний Александр Дрюке и 27-летний Энди Хюйн. По информации газеты, они считаются первыми американцами, взятыми в плен российскими войсками. Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что в ведомстве пристально наблюдают за этой ситуацией и постоянно контактируют с властями Украины.Читайте также:Московская компания ремонтирует взорванный ВСУ мост — видеоКадыров продемонстрировал, как чеченский спецназ догнал националистов — видео

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украина, киев, оружие, вооружение