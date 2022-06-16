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В Центральной Азии нужен свой фармацевтический хаб – специалист
В Центральной Азии нужен свой фармацевтический хаб – специалист
Отсутствие распределительных центров замедляет процесс получения необходимых лекарств.
2022-06-16T18:11+0500
2022-06-16T18:11+0500
2022-06-16T18:11+0500
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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Председатель компании "Фармация" из Казахстана Ерхат Искалиев считает необходимым иметь в Центральной Азии хаб для быстрого и эффективного распределения лекарств.Об этом он заявил на Первом Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, отсутствие распределительных центров замедляет процесс получения необходимых лекарств и препаратов в странах региона.Специалист также отметил важность кадровых ресурсов и доступа к высокотехнологичным проектам Казахстана и Узбекистана."Узбекистан работает с вузами, и мы тоже поднимаем кадровые ресурсы. Понятно, что инновационные вещи будут стоить дороже, и мы тяготеем к высокотехнологичным проектам. Наверное, самое важное доказать, что наши страны готовы к приему высокотехнологичных исследований", - отметил Искалиев.Читайте также:К 2026 году на узбекистанском рынке будет 80% отечественных лекарств — ВоитовМусаев раскрыл, сколько денег выделят в этом году на охрану здоровья населения
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центральная азия, фармацевтика, лекарства, форум
В Центральной Азии нужен свой фармацевтический хаб – специалист
Отсутствие распределительных центров замедляет процесс получения необходимых лекарств и препаратов в странах региона.
ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Председатель компании "Фармация" из Казахстана Ерхат Искалиев считает необходимым иметь в Центральной Азии хаб для быстрого и эффективного распределения лекарств.
Об этом он заявил на Первом Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан
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По его словам, отсутствие распределительных центров замедляет процесс получения необходимых лекарств и препаратов в странах региона.
"У мировых игроков на фармрынке есть логистические хабы. Из них ведутся поставки лекарств. У нас нет таких хабов, поэтому мы часто стоим в очереди на получение препаратов. Хотелось бы, чтобы и в Средней Азии был такой сток, который работал бы на весь регион, и мы не переживали бы, что еще десять дней нужно чего-то ждать, а чтобы эти лекарства здесь были", - заявил Ерхат Искалиев.
Специалист также отметил важность кадровых ресурсов и доступа к высокотехнологичным проектам Казахстана и Узбекистана.
"Узбекистан работает с вузами, и мы тоже поднимаем кадровые ресурсы. Понятно, что инновационные вещи будут стоить дороже, и мы тяготеем к высокотехнологичным проектам. Наверное, самое важное доказать, что наши страны готовы к приему высокотехнологичных исследований", - отметил Искалиев.