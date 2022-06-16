https://uz.sputniknews.ru/20220616/v-tsentralnoy-azii-nujen-svoy-farmatsevticheskiy-xab--spetsialist-25375713.html

В Центральной Азии нужен свой фармацевтический хаб – специалист

В Центральной Азии нужен свой фармацевтический хаб – специалист

Отсутствие распределительных центров замедляет процесс получения необходимых лекарств.

2022-06-16T18:11+0500

2022-06-16T18:11+0500

2022-06-16T18:11+0500

общество

центральная азия

фармацевтика

лекарства

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ТАШКЕНТ, 16 июн — Sputnik. Председатель компании "Фармация" из Казахстана Ерхат Искалиев считает необходимым иметь в Центральной Азии хаб для быстрого и эффективного распределения лекарств.Об этом он заявил на Первом Международном фармацевтическом форуме в Ташкенте, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По его словам, отсутствие распределительных центров замедляет процесс получения необходимых лекарств и препаратов в странах региона.Специалист также отметил важность кадровых ресурсов и доступа к высокотехнологичным проектам Казахстана и Узбекистана."Узбекистан работает с вузами, и мы тоже поднимаем кадровые ресурсы. Понятно, что инновационные вещи будут стоить дороже, и мы тяготеем к высокотехнологичным проектам. Наверное, самое важное доказать, что наши страны готовы к приему высокотехнологичных исследований", - отметил Искалиев.Читайте также:К 2026 году на узбекистанском рынке будет 80% отечественных лекарств — ВоитовМусаев раскрыл, сколько денег выделят в этом году на охрану здоровья населения

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центральная азия, фармацевтика, лекарства, форум