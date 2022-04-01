https://uz.sputniknews.ru/20220401/uzbekistan-i-tadjikistan-zapuskayut-tri-novyx-avtobusnyx-marshruta-23702867.html

Узбекистан и Таджикистан запускают три новых автобусных маршрута

Узбекистан и Таджикистан запускают три новых автобусных маршрута

Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля начинает пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.

2022-04-01T12:29+0500

2022-04-01T12:29+0500

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ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Узбекистан и Таджикистан запускают новые международные автобусные маршруты. Компания "Холдинг Азия Групп Таджикистан" со 2 апреля начинает пилотные рейсы в Термез, Денау и Самарканд.Так, из Душанбе до Термеза можно будет доехать за 5 часов 40 минут, преодолев расстояние в 251 километра. Из Душанбе до Денау пассажиры смогут добраться за 2 часа 25 минут. Длина маршрута составит 107 километров.Из Пенджикента до Самарканда можно будет доехать быстрее всего — за 1 час 25 минут (64 километра).Автобусы стали вновь курсировать между республиками только с 15 мая 2018 года.Однако из-за пандемии коронавируса с 16 марта 2020-го перевозки были прерваны. Ограничения начали постепенно снимать с 1 сентября прошлого года. В частности, с 18 октября между городами Худжанд и Ташкент начал курсировать пассажирский автобусный маршрут.Ранее Узбекистан также восстановил автобусное сообщение с Казахстаном, которое было приостановлено из-за пандемии.Кроме того, власти республики ведут переговоры о запуске автобусного и железнодорожного сообщения с Россией и Кыргызстаном.Когда запустят автобусы и поезда из Ташкента в Москву, в беседе со Sputnik ответил экономист, председатель правления ассоциации "Межрегионавтотранс" Сергей Храпач.Читайте также:

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