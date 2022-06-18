https://uz.sputniknews.ru/20220618/k-godovschine-nachala-vov-v-tashkente-proydet-vystavka--podrobnosti--25414824.html

К годовщине начала ВОВ в Ташкенте пройдет выставка – подробности

К годовщине начала ВОВ в Ташкенте пройдет выставка – подробности

Выставка работ узбекских художников-фронтовиков в Ташкенте.

2022-06-18T09:00+0500

2022-06-18T09:00+0500

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ташкент

выставка

культура

вов

великая отечественная война

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ТАШКЕНТ, 18 июн — Sputnik. Художественная выставка "Завещано помнить!" пройдет в Ташкенте, сообщают в посольстве России в Узбекистане.Посетители выставки смогут познакомиться с работами узбекских художников-участников Великой Отечественной войны. Открытие экспозиции состоится 21 июня в 17.00 в Центральном выставочном зале Академии художеств. Вход свободный. Выставка продлится 10 дней – до 30 июня.Организаторами выступят посольство РФ в Узбекистане, представительство Федеральной таможенной службы РФ, Русский Дом (представительство "Россотрудничества" в республике. – Прим. ред.), Академия художеств Узбекистана и Дирекция художественных выставок республики.Спонсоры мероприятия – компании Agromir, Hydrolife и Chateau Hamkor, а также модный дом Lola Zhalolova FASHION HOUSE.Ранее Русский Дом в Ташкенте анонсировал акцию "Свеча памяти". В ходе акции на территории мемориального комплекса "Братские могилы" из тысяч свечей будут выложены памятные инсталляции как символ скорби и вечной памяти о погибших в Великой Отечественной войне.Напомним: 22 июня 1941 года фашистская Германия объявила войну Советскому Союзу. С этого дня началась Великая Отечественная война.Читайте также:В Ташкенте пройдет праздничный концерт ко Дню России – подробностиСколько человек в мире не умеют читать и писать

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ташкент, выставка, вов, великая отечественная война