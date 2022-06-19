https://uz.sputniknews.ru/20220619/na-zavode-uzbekistan-gtl-nachalos-proizvodstvo-sinteticheskoy-nefti-25449748.html

На заводе "Uzbekistan GTL" началось производство синтетической нефти

На заводе "Uzbekistan GTL" началось производство синтетической нефти

В Узбекистане впервые налажено производство синтетического жидкого топлива.

2022-06-19T18:13+0500

2022-06-19T18:13+0500

2022-06-19T18:13+0500

общество

завод

производство

нефть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 19 июн — Sputnik. Завод-гигант "Uzbekistan GTL" в Кашкадарьинской области Узбекистана выпустил первую партию синтетической нефти в истории нефтехимической промышленности республики. Об этом сообщает Минэнерго. Полученная синтетическая нефть является основным сырьем для производства синтетического дизельного топлива, авиакеросина, нафты и сжиженного газа на заводе GTL.В настоящее время производимая синтетическая нефть храниться в резервуарах для хранения промежуточных продуктов завода, и вскоре начнется производство высококачественных, экологически чистых синтетических жидких топлив путем переработки, включая дизельное топливо GTL, керосин, нафту и сжиженный газ.По заявлению ведомства, это событие является новым технологическим этапом в развитии современной нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности республики, и этот день символично считается историческим днем - в Узбекистане впервые налажено производство синтетического жидкого топлива."14 июня 2022 года на заводе "GTL" было полностью запущено производство синтез-газа. В ночь с 14 на 15 июня произведенный синтез-газ был впервые отправлен на реакторы Фишера-Тропша — установку для производства синтетической жидкости", - говорится в сообщении.Лабораторными испытаниями подтвердилось, что в результате их физических и химических реакций в технологическом процессе в реакторе образуется синтетическая нефть.Весь ключевой процесс пусконаладочных работ, обеспечение синхронной работоспособности около 11 тыс. единиц оборудования и ключевых производственных установок всего завода, а также полноценный их контроль и управление осуществляется инженерами и молодыми специалистами завода Uzbekistan GTL самостоятельно, без прямого участия иностранных специалистов, добавили в министерстве.Ранее о начале производства нефтепродуктов корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал главный инженер завода Одил Каримов.Читайте также:Чудо в пустыне: как работает завод-гигант Uzbekistan GTL - видео

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завод, производство, нефть, узбекистан