https://uz.sputniknews.ru/20220620/top-6-stran--importerov-uzbekskix-xolodilnikov--25471923.html

Топ 6 стран – импортеров узбекских холодильников

Топ 6 стран – импортеров узбекских холодильников

Крупнейшие страны – импортеры холодильников из Узбекистана

2022-06-20T14:43+0500

2022-06-20T14:43+0500

2022-06-20T14:43+0500

экономика

импорт

холодильник

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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана назвал топ 6 стран – партнеров по импорту узбекских холодильников.По данным ведомства на первое место вышел Таджикистан. Он закупил 27 494 холодильника. На втором и третьем местах идут Казахстан и Россия, которые импортировали 23 833 и 19 880 единиц товара.Далее на четвертом месте Кыргызстан, на пятом Туркменистан и на шестом Азербайджан.Всего за первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 88 182 холодильника на сумму $20,6 млн. В этом году экспорт холодильников снизился на 5000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ранее Госкомстат назвал топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте республики с января по апрель 2022 года.Читайте также: Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном может превысить $1 млрдФерганская область увеличит объем экспорта в Россию

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

импорт, холодильник