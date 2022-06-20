https://uz.sputniknews.ru/20220620/top-6-stran--importerov-uzbekskix-xolodilnikov--25471923.html
Топ 6 стран – импортеров узбекских холодильников
Топ 6 стран – импортеров узбекских холодильников
Крупнейшие страны – импортеры холодильников из Узбекистана
2022-06-20T14:43+0500
2022-06-20T14:43+0500
2022-06-20T14:43+0500
экономика
импорт
холодильник
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ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik. Государственный комитет по статистике Узбекистана назвал топ 6 стран – партнеров по импорту узбекских холодильников.По данным ведомства на первое место вышел Таджикистан. Он закупил 27 494 холодильника. На втором и третьем местах идут Казахстан и Россия, которые импортировали 23 833 и 19 880 единиц товара.Далее на четвертом месте Кыргызстан, на пятом Туркменистан и на шестом Азербайджан.Всего за первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 88 182 холодильника на сумму $20,6 млн. В этом году экспорт холодильников снизился на 5000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.Ранее Госкомстат назвал топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте республики с января по апрель 2022 года.Читайте также: Товарооборот между Узбекистаном и Таджикистаном может превысить $1 млрдФерганская область увеличит объем экспорта в Россию
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импорт, холодильник
Топ 6 стран – импортеров узбекских холодильников
За 5 месяцев Узбекистан поставил холодильники в 13 стран мира. О крупнейших странах – импортерах в нашем материале.
ТАШКЕНТ, 20 июн – Sputnik.
Государственный комитет по статистике Узбекистана назвал
топ 6 стран – партнеров по импорту узбекских холодильников.
По данным ведомства на первое место вышел Таджикистан. Он закупил 27 494 холодильника. На втором и третьем местах идут Казахстан и Россия, которые импортировали 23 833 и 19 880 единиц товара.
Далее на четвертом месте Кыргызстан, на пятом Туркменистан и на шестом Азербайджан.
Всего за первые пять месяцев 2022 года Узбекистан экспортировал 88 182 холодильника на сумму $20,6 млн. В этом году экспорт холодильников снизился на 5000 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Ранее Госкомстат назвал
топ-10 стран-партнеров с высокой долей в экспорте республики с января по апрель 2022 года.