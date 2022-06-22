https://uz.sputniknews.ru/20220622/v-uzbekistane-obezopasyat-jeleznodorojnye-pereezdy-25532642.html

В Узбекистане обезопасят железнодорожные переезды

В Узбекистане обезопасят железнодорожные переезды

В республике вводятся новые правила пользования железнодорожными переездами. Они разрабатывались на основе опыта государств-членов СНГ.

2022-06-22T14:09+0500

2022-06-22T14:09+0500

2022-06-22T14:09+0500

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ТАШКЕНТ, 22 июн — Sputnik. В республике уже через месяц — 20 июля, вступят в силу новые правила пользования железнодорожными переездами, призванные уменьшить риски ДТП.Они разработаны Министерством транспорта, сообщил на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций руководитель информационной службы Инспекции “Ўзтемирйўлназорат” Фирдавс Хайриддинов.“Правила разрабатывались на основе опыта государств-членов СНГ, использующих в основном ширину железнодорожного пути 1520 мм”, — уточнил он.По его словам, эти правила устанавливают:нормы, связанные с осмотром, открытием и закрытием железнодорожных переездов, определением классификаций и категорий железнодорожных переездов;требования к устройству, оборудованию и эксплуатации железнодорожных переездов;требования к организации службы дежурного персонала, к их чрезвычайным действиям и обязательствам на железнодорожных переездах.Читайте также:Утверждены новые ПДД: что изменитсяКак будет работать система штрафов для водителей — нарушителей ПДДМирзиёев назвал имена водителей, больше всего нарушивших ПДД — видео

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