https://uz.sputniknews.ru/20220214/mirziyoev-nazval-imena-voditeley-bolshe-vsego-narushivshix-pdd--video-22718391.html
Мирзиёев назвал имена водителей, больше всего нарушивших ПДД — видео
Мирзиёев назвал имена водителей, больше всего нарушивших ПДД — видео
Глава государства решил: страна должна знать своих "героев". Подробности — в материале.
2022-02-14T11:30+0500
2022-02-14T11:30+0500
2022-02-14T11:34+0500
общество
мирзиёев
водители
пдд
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ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о водителях, которые больше всех нарушили правила дорожного движения (ПДД) в 2021 году.Глава государства решил назвать фамилии автохулиганов."Водитель по фамилии Рузметов, который проживает в Ташкенте на 17-м квартале Юнусабадского района, за прошлый год нарушил ПДД 133 раза. Для него нет закона", — сказал Мирзиёев.Президент также обратил внимание на жителя Юкоричирчикского района Ташкентской области по фамилии Раимов — мужчина в 2021-м совершил 37 нарушений, а недавно попал в серьезную аварию.Ранее узбекский лидер уволил ряд чиновников из-за высокой смертности на дорогах.Между тем Мирзиёев уже озвучил меры, которые, как ожидается, позволят улучшить дорожную ситуацию в Узбекистане.Читайте также:
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мирзиёев, водители, пдд
Мирзиёев назвал имена водителей, больше всего нарушивших ПДД — видео
11:30 14.02.2022 (обновлено: 11:34 14.02.2022) Подписаться на
Узбекский лидер привел статистику за 2021 год и назвал количество нарушений, которые спровоцировали лихачи.
ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о водителях, которые больше всех нарушили правила дорожного движения (ПДД) в 2021 году.
Глава государства решил назвать фамилии автохулиганов.
"Водитель по фамилии Рузметов, который проживает в Ташкенте на 17-м квартале Юнусабадского района, за прошлый год нарушил ПДД 133 раза. Для него нет закона", — сказал Мирзиёев.
Президент также обратил внимание на жителя Юкоричирчикского района Ташкентской области по фамилии Раимов — мужчина в 2021-м совершил 37 нарушений, а недавно попал в серьезную аварию.
"Не пришло ли время ужесточить наказание за такие грубые нарушения", — задал вопрос Мирзиёев.
Ранее узбекский лидер уволил
ряд чиновников из-за высокой смертности на дорогах.
Между тем Мирзиёев уже озвучил меры
, которые, как ожидается, позволят улучшить дорожную ситуацию в Узбекистане.