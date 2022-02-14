https://uz.sputniknews.ru/20220214/mirziyoev-nazval-imena-voditeley-bolshe-vsego-narushivshix-pdd--video-22718391.html

Мирзиёев назвал имена водителей, больше всего нарушивших ПДД — видео

Мирзиёев назвал имена водителей, больше всего нарушивших ПДД — видео

Глава государства решил: страна должна знать своих "героев". Подробности — в материале.

2022-02-14T11:30+0500

2022-02-14T11:30+0500

2022-02-14T11:34+0500

общество

мирзиёев

водители

пдд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/02/0e/22719936_112:503:2757:1991_1920x0_80_0_0_74f31d5c9677be5a8d5818f4a9fd0470.jpg

ТАШКЕНТ, 14 фев — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев рассказал о водителях, которые больше всех нарушили правила дорожного движения (ПДД) в 2021 году.Глава государства решил назвать фамилии автохулиганов."Водитель по фамилии Рузметов, который проживает в Ташкенте на 17-м квартале Юнусабадского района, за прошлый год нарушил ПДД 133 раза. Для него нет закона", — сказал Мирзиёев.Президент также обратил внимание на жителя Юкоричирчикского района Ташкентской области по фамилии Раимов — мужчина в 2021-м совершил 37 нарушений, а недавно попал в серьезную аварию.Ранее узбекский лидер уволил ряд чиновников из-за высокой смертности на дорогах.Между тем Мирзиёев уже озвучил меры, которые, как ожидается, позволят улучшить дорожную ситуацию в Узбекистане.Читайте также:

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мирзиёев, водители, пдд