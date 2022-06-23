https://uz.sputniknews.ru/20220623/aviakompaniya-utair-otkryla-novye-reysy-v-uzbekistan-25565245.html
Авиакомпания Utair открыла новые рейсы в Узбекистан
Авиакомпания Utair открыла новые рейсы в Узбекистан
Теперь самолеты авиаперевозчика полетят не только в Ташкент и Бухару, но и свяжут Узбекистан и Россию еще одним регионом.
2022-06-23T11:35+0500
2022-06-23T11:35+0500
2022-06-23T11:35+0500
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москва
самарканд
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Российская авиакомпания Utair запустила новый рейс по маршруту Москва — Самарканд, сообщает пресс-служба Utair.По данным авиакомпании, самолеты между Москвой и Самаркандом будут летать два раза в неделю, по вторникам и средам.Время вылета из Москвы в 12.40, из Самарканда – 20.20 часов.Также авиакомпания увеличила количество рейсов из столицы в Бухару до трех раз в неделю и продолжает ежедневные полеты из Москвы в Ташкент.Таким образом, со 2 июля Utair будет выполнять рейсы по направлению Москва – Бухара по понедельникам, средам и пятницам. По маршруту Бухара – Москва – по вторникам, средам и субботам.Читайте также: Авиакомпания "Россия" запускает рейсы Москва-ТашкентЕще одна российская компания запускает рейсы в УзбекистанАэрофлот возобновляет рейсы из Москвы в Ташкент
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utair, москва, самарканд, самолет
Авиакомпания Utair открыла новые рейсы в Узбекистан
Теперь самолеты авиаперевозчика полетят не только в Ташкент и Бухару, но и свяжут Узбекистан и Россию еще одним регионом.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
Российская авиакомпания Utair запустила новый рейс по маршруту Москва — Самарканд, сообщает пресс-служба Utair
.
По данным авиакомпании, самолеты между Москвой и Самаркандом будут летать два раза в неделю, по вторникам и средам.
Время вылета из Москвы в 12.40, из Самарканда – 20.20 часов.
Также авиакомпания увеличила количество рейсов из столицы в Бухару до трех раз в неделю и продолжает ежедневные полеты из Москвы в Ташкент.
Таким образом, со 2 июля Utair будет выполнять рейсы по направлению Москва – Бухара по понедельникам, средам и пятницам. По маршруту Бухара – Москва – по вторникам, средам и субботам.
"Узбекистан — популярное направление у наших пассажиров, и для их удобства мы увеличили количество городов, куда выполняются полеты. Сейчас мы летаем в Бухару и Самарканд из Москвы, а в столицу Узбекистана — Ташкент — из Москвы, Сургута и Тюмени", — отметил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.