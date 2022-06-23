https://uz.sputniknews.ru/20220623/karakalpakskaya-kultura-v-kazaxstane--25582315.html

Каракалпакская культура в Казахстане

Каракалпакская культура в Казахстане

Мероприятие, посвященное Каракалпакстану прошло в Казахстане

2022-06-23T20:12+0500

2022-06-23T20:12+0500

2022-06-23T20:12+0500

культура

каракалпакстан

казахстан

культура

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.В Казахстане провели культурно-массовое событие "Элга соғинч". Мероприятие было посвящено культуре и традициям каракалпакского народа. Об этом сообщает информационное агентство "Дуне".Гости мероприятия смогли прочувствовать культуру народа через традиционные юрты, национальные костюмы, блюда народной кухни, а также соревнования по езде на лошадях и борьбу кураш.В рамках культурного события состоялся концерт, на котором мастера искусств исполнили каракалпакские, узбекские, казахские песни и танцы.В мероприятии приняли участие представители каракалпакского народа - старейшины, бизнесмены, интеллигенция и жители Каракалпакстана.Организатором мероприятия выступил Каракалпакский этно-культурный центр "Аму жагасы". В своей приветственной речи председатель центра Бекбосын Маткаримов рассказал, что в Казахстане каракалпаки сохраняют связи с Узбекистаном, интересуются новостями этой страны, бережно хранят культуру и традиции народа.Глава консульской миссии отметил, что Каракалпакстан активно развивается в Узбекистане. Воплощаются в жизнь проекты по градостроительству, улучшению экологии, поправкам в образовании, привлечению инвестиций в регион.Напомним: в апреле Министерство сельского хозяйства Узбекистана заявило, что выделит предприятиям в Каракалпакстане государственные субсидии на развитие производства продовольственных товаров.Читайте также:Некоторые объекты в Каракалпакстане отдадут инвесторам на льготных условияхВ Нукусе построят Дворец искусств Каракалпакстана

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каракалпакстан, казахстан, культура