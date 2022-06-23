https://uz.sputniknews.ru/20220623/legkoatletka-iz-uzbekistana-zavoevala-bronzu-v-chexii-25578569.html

Легкоатлетка из Узбекистана завоевала бронзу в Чехии

Легкоатлетка из Узбекистана завоевала бронзу в Чехии

Участница Токио-2020 Сафина Садуллаева заняла третье место в международном турнире в чешском городе Брно, разделив пьедестал с украинскими спортсменками.

2022-06-23T16:11+0500

2022-06-23T16:11+0500

2022-06-23T16:11+0500

спорт

узбекистан

чехия

токио

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25578244_37:129:1180:772_1920x0_80_0_0_2f2c676d4df0cbe0fe6255fc3be21aa8.jpg

ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на международном турнире в Чехии.Соревнования прошли в городе Брно. Как сообщает Национальный Олимпийский комитет республики, Садуллаева взяла высоту в 1.91 метра, подтвердив свой лучший результат в этом сезоне.Участница Токио-2020 Сафина Садуллаева с первых попыток покорила высоты в 1.84, 1.88 и 1.91 метров. Однако следующий порог в 1.94 метра остался недосягаем.Их преодолели украинские спортсменки: Ирина Геращенко с результатом 1.97 и Ярослава Магучих — 2.03. У них второе и первое место соответственно.Стоит отметить, что еще в мае 2021 года Садуллаева преодолевала планку в 1.96 метров. Тогда на открытом чемпионате Узбекистана в Ташкенте это позволило ей выполнить лицензионный норматив для участия в Летних Олимпийских Играх в Токио.На самой Олимпиаде эта высота покорилась ей только со второй попытки. А вот 1.98 метров взять она уже не смогла. Заняв шестое место, она покинула Игры.Также известно, что в конце июня 2021 года Шавкат Мирзиёев наградил Садуллаеву медалью "Шухрат".Читайте также:Узбекистанские велосипедисты завершили ЧА с восемью медалямиУзбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фото

узбекистан

чехия

токио

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, чехия, токио