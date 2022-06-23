Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Спорт
https://uz.sputniknews.ru/20220623/legkoatletka-iz-uzbekistana-zavoevala-bronzu-v-chexii-25578569.html
Легкоатлетка из Узбекистана завоевала бронзу в Чехии
Легкоатлетка из Узбекистана завоевала бронзу в Чехии
Участница Токио-2020 Сафина Садуллаева заняла третье место в международном турнире в чешском городе Брно, разделив пьедестал с украинскими спортсменками.
2022-06-23T16:11+0500
2022-06-23T16:11+0500
спорт
узбекистан
чехия
токио
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25578244_37:129:1180:772_1920x0_80_0_0_2f2c676d4df0cbe0fe6255fc3be21aa8.jpg
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на международном турнире в Чехии.Соревнования прошли в городе Брно. Как сообщает Национальный Олимпийский комитет республики, Садуллаева взяла высоту в 1.91 метра, подтвердив свой лучший результат в этом сезоне.Участница Токио-2020 Сафина Садуллаева с первых попыток покорила высоты в 1.84, 1.88 и 1.91 метров. Однако следующий порог в 1.94 метра остался недосягаем.Их преодолели украинские спортсменки: Ирина Геращенко с результатом 1.97 и Ярослава Магучих — 2.03. У них второе и первое место соответственно.Стоит отметить, что еще в мае 2021 года Садуллаева преодолевала планку в 1.96 метров. Тогда на открытом чемпионате Узбекистана в Ташкенте это позволило ей выполнить лицензионный норматив для участия в Летних Олимпийских Играх в Токио.На самой Олимпиаде эта высота покорилась ей только со второй попытки. А вот 1.98 метров взять она уже не смогла. Заняв шестое место, она покинула Игры.Также известно, что в конце июня 2021 года Шавкат Мирзиёев наградил Садуллаеву медалью "Шухрат".Читайте также:Узбекистанские велосипедисты завершили ЧА с восемью медалямиУзбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фото
узбекистан
чехия
токио
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e6/06/17/25578244_124:0:1267:857_1920x0_80_0_0_258cf5d7ed543274e28ba9a7464ea265.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, чехия, токио

Легкоатлетка из Узбекистана завоевала бронзу в Чехии

16:11 23.06.2022
© Foto : Пресс-служба НОК УзбекистанаСафина Садуллаева, Узбекистан
Сафина Садуллаева, Узбекистан - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.06.2022
© Foto : Пресс-служба НОК Узбекистана
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Участница Токио-2020 Сафина Садуллаева заняла третье место в международном турнире в чешском городе Брно, разделив пьедестал с украинскими спортсменками.
ТАШКЕНТ, 23 июн — Sputnik. Узбекистанка Сафина Садуллаева завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту на международном турнире в Чехии.
Соревнования прошли в городе Брно. Как сообщает Национальный Олимпийский комитет республики, Садуллаева взяла высоту в 1.91 метра, подтвердив свой лучший результат в этом сезоне.
“На пути к победе Садуллаева вела бескомпромиссную борьбу с двумя украинскими соперницами, которые показывают высокие результаты на протяжении всего сезона”, — говорится в сообщении.
Участница Токио-2020 Сафина Садуллаева с первых попыток покорила высоты в 1.84, 1.88 и 1.91 метров. Однако следующий порог в 1.94 метра остался недосягаем.
Их преодолели украинские спортсменки: Ирина Геращенко с результатом 1.97 и Ярослава Магучих — 2.03. У них второе и первое место соответственно.
Стоит отметить, что еще в мае 2021 года Садуллаева преодолевала планку в 1.96 метров. Тогда на открытом чемпионате Узбекистана в Ташкенте это позволило ей выполнить лицензионный норматив для участия в Летних Олимпийских Играх в Токио.
На самой Олимпиаде эта высота покорилась ей только со второй попытки. А вот 1.98 метров взять она уже не смогла. Заняв шестое место, она покинула Игры.
Также известно, что в конце июня 2021 года Шавкат Мирзиёев наградил Садуллаеву медалью "Шухрат".
Читайте также:
Узбекистанские велосипедисты завершили ЧА с восемью медалями
Узбекистанцы завоевали медали на чемпионате Азии по вольной борьбе — фото
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0