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Строительство узбекско-таджикских ГЭС – подробности
Строительство узбекско-таджикских ГЭС – подробности
Строительство двух ГЭС стартует в начале 2024 года.
2022-06-23T21:08+0500
2022-06-23T21:08+0500
2022-06-23T21:08+0500
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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Таджикистан планирует с Узбекистаном начать строительство двух ГЭС в 2024 году, рассказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на полях международного энергетического форума в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.Во время своего визита в 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение о совместном строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане на реке Зарафшан.Специально для проекта был создан оператор "Тад-Уз Гидро". В настоящее время разрабатывается этап технико-экономического обоснования проекта. Подготовка к строительным работам завершится через год. Строительство двух ГЭС начнется одновременно в 2024 году, уточнил Джума.Известно, что проект финансируют сами республики и международные организации.Ранее стороны подписали 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.Читайте также:Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали РахмонаСпустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение
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узбекистан, таджикистан, строительство, гэс
Строительство узбекско-таджикских ГЭС – подробности
Строительство двух гидроэлектростанций стартует одновременно в начале 2024 года. Работы займут минимум 3 года.
ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik.
Таджикистан планирует с Узбекистаном начать строительство двух ГЭС в 2024 году, рассказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на полях международного энергетического форума в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время своего визита в 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение о совместном строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане на реке Зарафшан.
Специально для проекта был создан оператор "Тад-Уз Гидро". В настоящее время разрабатывается этап технико-экономического обоснования проекта. Подготовка к строительным работам завершится через год. Строительство двух ГЭС начнется одновременно в 2024 году, уточнил Джума.
"Это консервативный сценарий, и лидеры двух стран ожидают, что мы ускоримся. Такие проекты в целом обычно занимают от 36 до 48 месяцев, и мы планируем именно в этих рамках двигаться", - добавил министр.
Известно, что проект финансируют сами республики и международные организации.
Ранее стороны подписали
11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.