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Строительство узбекско-таджикских ГЭС – подробности

Строительство узбекско-таджикских ГЭС – подробности

Строительство двух ГЭС стартует в начале 2024 года.

2022-06-23T21:08+0500

2022-06-23T21:08+0500

2022-06-23T21:08+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 23 июн – Sputnik. Таджикистан планирует с Узбекистаном начать строительство двух ГЭС в 2024 году, рассказал министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джума на полях международного энергетического форума в Ташкенте. Об этом сообщает РИА Новости.Во время своего визита в 2021 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал соглашение о совместном строительстве двух гидроэлектростанций в Таджикистане на реке Зарафшан.Специально для проекта был создан оператор "Тад-Уз Гидро". В настоящее время разрабатывается этап технико-экономического обоснования проекта. Подготовка к строительным работам завершится через год. Строительство двух ГЭС начнется одновременно в 2024 году, уточнил Джума.Известно, что проект финансируют сами республики и международные организации.Ранее стороны подписали 11 документов, предусматривающих дальнейшее наращивание многопланового узбекско-таджикского сотрудничества.Читайте также:Итоги переговоров Шавката Мирзиёева и Эмомали РахмонаСпустя 30 лет: Таджикистан и Узбекистан восстановили железнодорожное сообщение

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узбекистан, таджикистан, строительство, гэс